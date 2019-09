Mara Venier e Nicola Carraro innamorati come il primo giorno, quello del loro incontro datato 19 settembre 2000. È un anniversario d’amore importante, che la conduttrice ha voluto ricordare con una dedica dolcissima sui social. La reazione del marito? Ha sorpreso tutti, per prima la stessa regina di Domenica In.

Mara Venier festeggia 19 anni d’amore

19 anni d’amore per Mara Venier e Nicola Carraro, che festeggiano l’anniversario del loro primo incontro con una dedica e una bella sorpresa. La conduttrice ha conosciuto l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito il 19 settembre 2000, e da allora non si sono più lasciati.

Su Instagram il ricordo tenerissimo di quel momento, accompagnato da una foto di coppia che li vede abbracciati, immersi in una romantica passeggiata in riva al mare.

“Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati….da allora sono sempre stata abbracciata a te……sei l’amore grande della mia vita“. Questa la sintesi di un sentimento profondo e indissolubile, che la regina di Domenica In ha dedicato alla sua anima gemella.

La reazione di Nicola Carraro

E a sigillare il momento è arrivata una sorpresa per la conduttrice, che si è vista recapitare uno straordinario mazzo di rose rosse. A donargliele suo marito, che non ha perso un centimetro della sua stoffa di galantuomo e ha fatto emozionare Mara Venier.

Un gesto documentato sui social, dove è apparsa la foto di lei con il regalo fresco tra le mani: “E mentre uscivo – scrive Mara su Instagram – sono arrivate le rose“.

Per la coppia una valanga di auguri e like, riscontro di consensi che continua a incassare ogni volta che si parla della loro unione. Il matrimonio con il produttore è datato 28 giugno 2006, e in occasione dell’anniversario, nel 2019, la conduttrice aveva condiviso la sua gioia con una piccola nota di amarezza per l’assenza del marito.

“Oggi è il nostro anniversario – aveva scritto sui social – 13 anni, ma tu sei a Santo Domingo con Bibì. Ti amo lo stesso amore mio, ti risposerei ancora un milione di volte“. A giudicare dalla solidità del loro rapporto non c’è alcun dubbio che sia vero amore, nonostante le distanze.