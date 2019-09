L’uscita del libro di Giulia De Lellis ha scoperchiato un vaso di Pandora che forse era meglio tener chiuso. Il diretto interessato, ovvero Andrea Damante, ha finalmente rotto il silenzio. Domani, sabato 21 settembre, svelerà tutta la verità, o almeno la sua, sul tradimento a Silvia Toffanin.

Il libro di Giulia De Lellis

I fan di Giulia De Lellis non vedevano l’ora che uscisse Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Il libro, edito da Mondadori e in vendita da pochissimi giorni, sta già scalando le classifiche. L’opera della 23enne, scritta con l’ausilio della scrittrice e influencer Stella Pulpo, parla del tradimento di Andrea Damante.

Non solo, però, affronta anche il tema dell’alimentazione, molto discusso, al tempo della loro relazione, nella coppia formata dall’ex tronista e dall’ex corteggiatrice. Alcune citazioni del libro sono già diventate cult sui social.

Andrea Damante ospite di Verissimo

Dopo aver risposto alle accuse della sua ex sul settimanale Gente, Andrea Damante torna a parlare dell’uscita del libro. Il dj veronese sarà sarà ospite, tra gli altri, di Silvia Toffanin a Verissimo. Domani, 21 settembre, Damante sicuramente proverà a raccontare la sua versione dei fatti riguardo la fine della storia con Giulia De Lellis.

Qualche anticipazione

Intanto, qualche anticipazione di cosa dirà l’ex tronista durante la trasmissione condotta dalla Toffanin l’ha già data il sito Gossip e Tv. Il tradimento sarebbe derivato dal fatto che la relazione tra i due fosse già in crisi: “Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto“. Damante ha ammesso di aver sbagliato: “Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo“. Ma, a suo dire, la loro storia non sarebbe finita per le corna: “Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti.

Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato“. Probabilmente in questo modo Giulia avrebbe scoperto quello che stava succedendo: “Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento“.

Lei si sarebbe rifatta una vita, e lui?

Infine, Andrea Damante prima ha accusato la sua ex di essersi rifatta una vita, successivamente, però, non ha negato che potrebbe esserci prima o poi un ritorno di fiamma. “Mi sono assunto le mie colpe. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte“, ha detto il dj riferendosi alle storie della De Lellis con Irama e con Iannone. Poi ha concluso dicendo: “Ritorno di fiamma con Giulia? Non penso. Ma nella vita non si sa mai“. Tale affermazione deriverebbe dal fatto che: “Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. È stata una storia bellissima“.

Immagine in evidenza: Andrea Damante; Giulia De Lellis. Fonte: Andrea Damante/Instagram; Giulia De Lellis/Instagram