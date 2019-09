L’ingresso di Graziano Galatone nel cast de I Fatti Vostri non è l’unica novità di quest’anno che riguarda il programma. La trasmissione condotta da Giancarlo Magalli, infatti, ha subito un cambio di orario. La decisione presa a causa degli ascolti troppo bassi.

I Fatti Vostri cambia orario

Gli ascolti su Rai2 sono troppo bassi, per questo motivo la rete pubblica ha cercato di correre ai ripari. L’ha fatto cambiando il proprio palinsesto, molti programmi hanno modificato l’orario di inizio. Tra questi, ha subito delle modifiche anche I Fatti Vostri, la trasmissione di Michele Guardì. Nonostante ci fosse grande attesa per l’inizio della nuova stagione del programma, gli ascolti non sono stati soddisfacenti.

Giancarlo Magalli e Roberta Morise, già dal 19 settembre, andranno in onda alle 11.05 invece che alle 11.20. A seguito della prima settimana di programmazione, il direttore Carlo Freccero si è accorto che i dati dell’audience non erano per nulla confortanti. Ma basterà un cambio d’orario per risollevare le sorti della rete?

Modifiche anche agli programmi su Rai2

Cambiando il palinsesto sono stati modificati gli orari di molti programmi. Il 18 settembre è stata la volta de Nella mia Cucina, il programma di Carlo Cracco, alle 14. Anche Detto Fatto con Bianca Guaccero ha cambiato orario, va in onda alle 14.30.

Proprio nel giorno in cui il programma ha subito delle modifiche, la conduttrice ha deciso di mostrarsi così com’è. Infine, il quiz di Costantino della Gherardesca, Apri e Vinci, inizierà alle 16.50, non appena finito il programma della Guaccero.

Altri cambi

Tornando al programma condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise, oltre all’orario c’è stata anche un’altra modifica. La rubrica “Il fatto del giorno“, in cui si commentava la notizia del giorno, è stata cancellata. Dopo 7 anni non andrà più in onda. L’oroscopo di Paolo Fox, invece, è stato salvato dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia.

L’astrologo, infatti, fino alla scorsa stagione televisiva andava in onda la domenica a mezzogiorno. Adesso la classifica degli astri della settimana verrà proposta ogni lunedì a I Fatti Vostri.

Immagine in evidenza: Roberta Morise e Giancarlo Magalli conducono I Fatti Vostri. Fonte: Rai Play