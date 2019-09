Anche Fiorella Mannoia scende in campo per supportare l’amica e collega Emma Marrone, che pochi giorni fa ha annunciato uno stop per problemi di salute. L’artista ha affidato il suo messaggio di sostegno ai social, con un tweet carico di affetto ma in cui non manca una vera e propria stoccata agli hater. Le sue parole sono di fuoco e seguono l’affondo di Laura Pausini contro chi augura la morte all’artista.

Il tweet di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia non sta in silenzio davanti al difficile momento attraversato da Emma Marrone. L’artista dovrà stare lontana dalle scene per un problema di salute e sono tantissimi i messaggi di supporto per lei, da amici, colleghi e fan.

Immancabile anche la valanga di orrori social in arrivo dagli odiatori del web, i cosiddetti ‘hater’ che non si fanno sfuggire alcuna occasione per versare fiumi di veleno sulle disgrazie altrui.

Così, dopo il piccato intervento di Laura Pausini contro una ragazza che ha augurato la morte alla cantante, arriva il tweet della Mannoia: “Io aspetto solo che Emma risolva i suoi problemi di salute e torni sui palchi a cantare, sorridere e a farlo con la libertà che ha sempre avuto. Gli odiatori…che si fottano! Forza amica mia!

“.

Io aspetto solo che Emma risolva i suoi problemi di salute e torni sui palchi a cantare, sorridere e a farlo con la libertà che ha sempre avuto. Gli odiatori…che si fottano! Forza amica mia! @MarroneEmma — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) 24 settembre 2019

La battaglia di Emma Marrone

Emma è impegnata in un duro capitolo personale che la tiene lontana dal palcoscenico, come lei stessa ha annunciato sul suo Instagram. Il messaggio di congedo lanciato dall’artista ha preoccupato tantissime persone, alla luce del suo passato in guerra contro un tumore.

Anche se non è chiaro quale sia l’esatto tenore della situazione, l’apprensione per le sue condizioni non accenna a diminuire. Nonostante tutto, però, la ‘Brown’ non perde occasione per ricordare al pubblico la sua caratura, non solo professionale ma anche umana, e dopo il silenzio è tornata a parlare con un messaggio divertente a Tiziano Ferro.

“Preparami un pass per tutte le date grazie“, ha scritto Emma al suo collega che annunciava l’apertura delle prevendite per il tour. Parole che sono arrivate come acqua fresca sul fuoco della preoccupazione, e che restituiscono l’immagine di una donna fortissima e determinata a superare le grandi sfide della vita.