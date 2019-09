Da giorni Emma Marrone è vittima di terribili commenti, dopo l’annuncio social che riguarda il problema di salute che la costringe lontano dalle scene. Stesso copione riservato alla giornalista Nadia Toffa, che durante la sua battaglia contro il cancro ha subito una vergognosa campagna d’odio. Laura Pausini scende in campo per la cantante salentina, rispondendo in prima persona a chi le augura la morte. Prima di lei, il regista Gabriele Muccino aveva espresso un parere durissimo contro gli hater che si accalcano sul profilo dell’artista.

Emma Marrone nel mirino sui social

Il web, si sa, è un’arma a doppio taglio capace di trasformarsi in terreno scivoloso, fino a toccare derive impensabili prima dell’avvento dei social.

Così anche la notizia più triste e preoccupante rischia di diventare motivo di divertimento per gli ‘odiatori’ seriali che infestano la Rete, i famosi hater con cui, a seconda del caso, fanno i conti vip e persone lontane dal jet set.

È successo a Nadia Toffa, vittima di una tremenda spirale di cattiveria durante i mesi della sua malattia, e succede anche a Emma Marrone, oggi impegnata in un difficile percorso personale lontano dai riflettori.

L’annuncio di un problema di salute della cantante ha spaventato fan, amici e colleghi, ma anche chi non ha mai incrociato l’arte della salentina, il suo carattere e il suo sorriso.

Eppure c’è sempre una sacca di ‘orrore’ che rimane a galla nonostante tutto, indifferente alla delicatezza del momento e al dolore delle persone.

Tra i commenti a supporto dell’artista, infatti, ne spuntano alcuni terribili. Ricalcano il perimetro di un’umanità alla deriva che si sente impunita mentre insulta e si fortifica, nascosta dietro una tastiera che diventa strumento pericolosissimo e tagliente.

Laura Pausini difende la collega

Ci sono parole dal tenore così sconcertante da aver catalizzato l’attenzione di tanti e Laura Pausini ha scelto di non voltarsi dall’altra parte ma di replicare immediatamente agli auguri di morte.

“Ops – scrive un utente a Emma Marrone, riferendosi all’ipotesi di una recidiva del tumore –, vuol dire che è tornato? Non c’è due senza tre. Tutto meritato, camionista. E chissà questa volta come finirà. Addio“.

Parole shock che hanno scatenato la pronta reazione della collega e amica Laura Pausini: “Ma chi è ‘sta deficiente che scrive una roba del genere? Segnalatela, io l’ho fatto“.

La risposta di Laura Pausini a un hater di Emma Marrone su Instagram

Sono tantissimi i messaggi a sostegno della ‘Brown’, che si è sempre dimostrata una roccia contro le avversità della vita. A ridosso del suo annuncio, Maria De Filippi ha scritto una dolcissima lettera per l’ex stella di Amici che lei stessa ha contribuito a lanciare, sottolineando la sua vicinanza in questo difficile momento.