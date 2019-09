I followers di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sono davvero tanti, ma non tutti possono essere considerati suoi fan ed ammiratori. Infatti, il suo profilo Instagram è stato più volte al centro del dibattito pubblico a causa delle frequenti critiche che le vengono mosse online. Ma nonostante ciò, non ha mai perso la grinta che la contraddistingue e continua a raccontare la propria vita sui social, senza nascondere le sue emozioni.

Aurora Ramazzotti vs haters

Più volte le è capitato di doversi difendere dagli haters che online hanno mostrato la loro parte più cattiva. Ma Aurora Ramazzotti, con la stessa forza d’animo di sua mamma, ha affrontato ogni tipo di difficoltà che le si è presentata nel corso degli ultimi anni.

Uno degli ultimi episodi risale alla vacanza in Grecia la scorsa estate. La sua unica “colpa” era stata pubblicare una foto che la immortalava in costume, di spalle.

Poco dopo è arrivata la solita pioggia di insulti alla quale la 22enne è ormai abituata. Commenti del tipo: “Il lato B di tua mamma è più bello”,“La mamma è tutta un’altra cosa” o anche “hai preso dei kg”. Un vero e proprio caso di body shaming, ossia il fenomeno fin troppo diffuso, soprattutto nel mondo virtuale, che consiste nella derisione e critica del corpo di un’altra persona.

Come la diretta interessata ha dichiarato in un’intervista a Il Fatto Quotidiano Magazine, non sembra essere molto turbata da questi commenti offensivi, al contrario, rivela che in realtà chi si prende la briga di insultarla sui social le fa pena. Quindi, anche se la maggior parte delle volte si tende a pensare che la vita delle celebrità sia colma di privilegi e vantaggi, occorre tener presente che tutto questo ha un prezzo.

Si prevede un’importante carriera nel mondo dello spettacolo

La novità di Aurora di quest’anno è la sua collaborazione con Radio 102.5, che la vedrà protagonista del programma The Flight, in onda dalle 15 alle 17, e al timone della trasmissione radiofonica Generazione Zeta, in onda su Radio Zeta dalle 17 alle 19.

Ad annunciarlo è stata proprio lei ad inizio settembre, con un post su Instagram in cui ringraziava per l’opportunità che le è stata offerta e confidando di essere “felicissima di questa nuova avventura”.

Emozione e gioia condivisa anche da Michelle, che la sostiene in ogni esperienza lei faccia. Inoltre, “Aury”, come la chiama dolcemente la mamma, fa un’ulteriore rivelazione al Fatto Quotidiano Magazine, raccontando che fin da bambina è sempre stata una grande fan della radio: le faceva compagnia sia durante i suoi frequenti e lunghi viaggi sia durante il tragitto da casa a scuola, che percorreva con M2O in sottofondo.

Successi nel lavoro…e in amore

Anche in amore Aurora colleziona successi: la sua relazione con Goffredo Cerza, fidanzati dal 2016, sembra ormai consolidata. Più volte ha dimostrato pubblicamente i suoi sentimenti per lui, come in occasione della laurea in Ingegneria, obiettivo raggiunto la scorsa estate a Londra, città che oltre a offrirgli una prestigiosa carriera accademica gli ha anche permesso di conoscere la sua Aurora.