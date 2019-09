Arriva un altro fine settimana e quindi si torna anche a parlare della sfida della domenica, quella che vede scontrarsi le regine della televisione. Si comincia sabato con Verissimo e i suoi ospiti; si continua poi domenica pomeriggio con Domenica In, al termine andrà in scena una nuova puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso, e infine una intera serata targata Live Non è la d’Urso.

Gli ospiti di Mara Venier

Il pomeriggio della Domenica quindi vedrà una serie di personaggi di spicco occupare il salotto di Mara Venier. Tra i nomi più attesi quello del giornalista Maurizio Costanzo, amato dal pubblico di Rai e Mediaset.

Poi Loretta Goggi che proprio domenica festeggerà 69 anni e canterà anche molti de suoi successi tra cui l’intramontabile Maledetta Primavera.

A seguire anche Stefano De Martino, Eva Grimaldi e Max Giusti. Peppino Di Capri, invece, si occuperà di far commuovere la padrona di casa, come la scorsa settimana ha fatto Riccardo Cocciante.

Anticipazione Verissimo

La Toffanin, invece, in onda il sabato pomeriggio su Canale 5, ospiterà Paola Perego, Alessandro Matri e la compagna Nargi, Argentero, Moro.

Questa domenica, invece, con Barbara d’Urso partirà Domenica Alive, il nuovo torneo di Domenica Live. A mettersi in gioco ci saranno dei vip che dovranno reinterpretazione i brani più celebri di alcuni film della tv o del grande cinema.

Proprio questa domenica Loredana Lecciso dovrà interpretare Pretty Woman, un film che ha fatto epoca e che ha reso indimenticabili Richard Gere e Julia Roberts.