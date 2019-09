Valeria Marini ha un nuovo amore: è stata infatti paparazzata a Belgrado assieme a Gianluigi Martino. I due farebbero coppia fissa da febbraio di quest’anno.

Prima la smentita, ma i social non mentono

Nel caldo di luglio era stata la stessa Valeria Marini a smentire questo presunto flirt, che solo 2 mesi dopo però trova conferma tra le pagine del settimanale Nuovo. L’ex volto de Il Bagaglino, è stata paparazzata in vacanza a Belgrado con il nuovo fidanzato, Gianluigi Martino. I due hanno alloggiato in una suite nel centro della capitale serba, tra cene e momenti intimi, come riportato dalle foto sulla rivista.

Come se non bastasse, però, a dare conferma di questo nuovo amore dopo la fine di quello con l’imprenditore Patrick Baldassarri (con la quale la Marini ha partecipato a Temptation Island VIP), c’è anche la bacheca Instagram dello stesso Martino, ora affollata di foto con Valeria, tra baci e sorrisi: “Con te…il posto più bello del mondo. L’emozione più bella è quando due cuori sorridono”. C’è poco da smentire adesso.

La coppia ha ricevuto il benestare delle madri

Ma chi è il nuovo amore di Valeria Marini? Gianluigi Martino ha 35 anni, 17 in meno di lei, ed è un manager originario di Cosenza, con un passato da pr in una discoteca di Roma.

I due erano già stati paparazzati insieme dal settimanale Spy, che li aveva sorpresi a Rimini, durante un weekend di lavoro di Valeria Marini.

Sembra un dettaglio di poco conto, ma i ben informati vicini alla coppia fanno sapere che “lui è quello giusto” e che anche le rispettive madri hanno dato il loro benestare alla relazione. E se anche la mamma ha detto ok, allora è un amore che s’ha da fare.