Due assenze particolarmente rumorose al tributo de Le Iene per Nadia Toffa: Teo Mammucari e Ilary Blasi. Su quest’ultima si sono addensati interrogativi e critiche roventi, che sui social hanno generato una vera e propria bufera. Tanti i commenti lividi sull’accaduto, da parte di chi si aspettava che la moglie di Totti ‘riparasse’ alla mancata presenza ai funerali della collega almeno in questa occasione. E c’è anche ci sospetta che dietro questa scelta possa esserci una frattura con la redazione.

Iary Blasi grande assente a Le Iene

Tra i 100 volti di colleghi e amici de Le Iene per ricordare Nadia Toffa, il suo non è apparso in studio e questo ha scatenato una valanga di critiche e insulti sui social.

Un’assenza, come quella di Teo Mammucari, che non è passata inosservata e si è tradotta in bufera per Ilary Blasi.

Poco dopo il tributo, durante e dopo la prima puntata della trasmissione, sul profilo Instagram della conduttrice si è scatenata una tempesta di vaste proporzioni.

La domanda di fondo è una: perché la moglie di Totti non era presente? Lei non ha replicato alle accuse di ipocrisia e insensibilità ma si è limitata a far sapere di essere all’estero, ma c’è chi non demorde e arriva addirittura all’insulto.

La rabbia dei fan esplode sui social

Così, sotto una foto ricordo che ritrae Ilary Blasi e Nadia Toffa insieme, è partita la cascata di rabbia. “Siccome non sei nessuno – scrive un utente –, hai fatto proprio bene a startene in giro. Ricordati che la ruota gira per tutti“, e ancora “La tua assenza ieri alle iene ci ha fatto capire quanto non sei una persona umile e sensibile… Mi sei scaduta proprio“.

Ma gli strali del web colpiscono anche il collega Teo Mammucari, assente all’omaggio delle Iene, secondo indiscrezioni, per via degli impegni per le riprese di Tu Sì Que Vales: “Te e quel comico fallito di teo mammucheri avevate di meglio da fare che registrare i vostri programmi scemi per gente scema vero!!??

Che amarezza“.

Tra i commenti spiccano anche le insinuazioni di una possibile frattura tra la Blasi e la produzione del format: “Mancavano Ilary e Teo la natura li fa e poi l’accoppia , qualsiasi cosa sia successo con la produzione, Nadia non c’entrava“.