Nonostante la separazione avvenuta più di 2 mesi fa, i rapporti tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sembrano rimasti sereni. Secondo quanto riporta la rivista Chi, nei giorni passati sembra sia tornato al fianco della donna il bodyguard che Eros le aveva messo a disposizione. Forse un possibile riavvicinamento tra i 2?

Eros “protegge” ancora l’ex moglie

La rivista Chi ha pubblicato nell’ultimo numero un’indiscrezione che potrebbe far parlare di un possibile riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. La rivista di Alfonso Signorini dice: “Nell’ultimo periodo Marica Pellegrinelli è riapparsa in giro con il bodyguard che le aveva messo a disposizione il suo ex marito.

Una mossa che le persone vicine alla coppia giustificano come un segnale di riavvicinamento tra i due. Un segnale pieno di affetto.”

Nelle foto pubblicate si vede la bella Marica mentre passeggia per Milano insieme al bodyguard, che è riapparso dopo un breve periodo di assenza in seguito alla separazione della coppia. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma nonostante la nuova relazione di Marica con Charley Vezza?

Il nuovo amore di Marica

Il matrimonio tra Eros e Marica è durato 5 anni, dal 2014 fino al luglio di quest’anno quando hanno deciso di separarsi. Nonostante ciò, i 2 sono rimasti in ottimi rapporti secondo quanto riportano gli amici, addirittura da trascorrere una vacanza insieme in occasione del compleanno della figlia Raffaela Maria.

Marica Pellegrinelli ha ora una nuova relazione, non ancora ufficializzata: si tratta di Charley Vezza. L’uomo è un giovane imprenditore proprietario del marchio Gufram. La coppia ha trascorso l’estate insieme, dividendosi tra le vacanze ad Ibiza e in Inghilterra. Insomma sembra che la storia stia diventando sempre più seria, anche se i 2 si tengono lontani dai social e dalle telecamere per il momento. Nonostante questo, Eros si è sempre schierato a difesa dell’ex moglie contro gli attacchi da parte dei social, ed ha dimostrato di voler rimanere in buoni rapporti anche per il benessere dei figli.