Nell’ultimo video di Nadia Toffa per Le Iene, il retroscena su Silvio Berlusconi non è passato inosservato. La Iena – che non l’ha mai incontrato, ma avrebbe voluto – ha speso parole di gratitudine per quanto fatto dall’ex premier. Per lei, infatti, ha mandato un elicottero a Trieste per portarla al San Raffaele dopo il malore. Ma non è la sola cosa che la conduttrice ha svelato durante il filmato.

Nadia Toffa voleva incontrare Berlusconi

Nadia Toffa ha detto di non aver mai incontrato Silvio Berluscon, ma nel suo ultimo video, trasmesso durante l’apertura – tributo de Le Iene 2019, lo ha citato svelando un retroscena che gran parte degli italiani non conosceva.

La giornalista ha espresso il suo desiderio di conoscerlo, anche perché portatrice di un bagaglio di “curiosità da chiedergli“, ma non solo per questo.

È stato lui, infatti, a chiamare un elicottero da inviare a Trieste per il trasferimento della conduttrice al San Raffaele, dopo il malore che l’avrebbe portata a scoprire il cancro.

Un gesto di autentica umanità – ha sottolineato Nadia Toffa – che non era legato ad alcun “rapporto” di amicizia pregressa tra i due: “Non è mio amico però diciamo che provo molta gratitudine per lui, perché lui è la persona che ha fatto partire l’elicottero da Trieste quando sono stata male il 2 dicembre e mi ha fatto arrivare al San Raffaele“.

L’intervista che avrebbe voluto fare all’ex premier

Nadia Toffa ha svelato le domande che avrebbe voluto sottoporre all’attenzione di Berlusconi, che ha sempre chiesto conto delle sue condizioni di salute ai colleghi.

“In azienda, tutti continuano a riportarmi che lui chiede di me, vuole sapere come sto, è sinceramente preoccupato per me, umanamente preoccupato. Mi piacerebbe ringraziarlo, innanzitutto, e poi conoscerlo“.

In una sorta di ‘intervista in differita’, la Iena bionda si è lasciata andare a una serie di interrogativi che l’accompagnavano da tempo e per cui avrebbe voluto delle risposte.

“Io non l’ho mai votata, non l’ho mai incontrata, non sono la miglior conduttrice di Mediaset, perché ci tiene così tanto a me?“: è questa la prima domanda che le è passata per la testa. C’è un altro video, che Le Iene trasmetteranno nel periodo natalizio, e riguarda gli “incontri” tra la giornalista e le persone a lei care. Tra queste, potrebbe esserci proprio Silvio Berlusconi, ma per averne certezza occorrerà attendere dicembre.