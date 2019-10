Esplode il gossip sull’ex coppia dello spettacolo Andrea Roncato e Stefania Oralndo. Pare che i due si siano rivisti dopo anni di lontananza. La loro storia finì nel 1999 e i termini della separazione non furono proprio sereni. Poi, a logorare il rapporto nel corso di questi ultimi anni c’è stato l’attuale moglie dell’attore, Nicole Moscariello, particolarmente gelosa.

Ora però stando ai rumors i due si sarebbero incontrati e avrebbero ceduto alla tentazione di un confronto, a distanza di 20 anni dal loro divorzio.

L’indiscrezione

L’indiscrezione trapela tra le pagine del settimanale Spy. Sulla rubrica Il Ficcanaso vengono riportate le voci di corridoio, e non un corridoio qualsiasi, quello degli studi di un noto programma televisivo, che tuttavia non viene menzionato.

Sarebbe proprio tra i meandri di questi studi che Andrea Roncato avrebbe incrociato la sua ex moglie Stefania Orlando. Ma la vera bomba è questa: pare che l’incontro non abbia lasciato indifferente nessuno dei due, tanto che i due ex abbiano deciso, sempre secondo i rumors in circolazione, di ritagliarsi qualche istante per rinvangare i vecchi tempi. Roncato e la Orlando si sarebbero chiusi in camerino abbandonandosi ad un momento di nostalgia. Pochi dettagli, ma il gossip già monta e si infarcisce di succulenti particolari.

Sembra infatti che chi li ha visti uscire dal suddetto camerino avrebbe notato occhi lucidi ed espressioni profondamente malinconiche.

Andrea e Stefania

La loro fu una storia molto appassionata che si consumò sul finire degli anni ’90. Andrea e Stefania convolarono a nozze nel 1997, ma il loro matrimonio durò appena 2 anni. Fu lei, che decise per il divorzio. La Orlando non era più disposta a tollerare le sregolatezze dello stile di vita di Roncato ed in particolare la sua dipendenza da stupefacenti. Lo stesso Andrea Roncato ha ammesso di aver avuto problemi con la droga in passato.

Ora sono entrambi sposati. Lui è convolato a nozze un paio di anni fa con la sua Nicole. Quest’ultima, però, gelosissima pare sia il motivo per cui l’attore ha tagliato i ponti con la ex. Ora la domanda è: Cosa si saranno detti quegli attimi chiusi in camerino, dopo tanti anni di silenzio tra loro?