Una sfida agli ascolti giocata punto su punto quella in scena, puntualmente, ogni domenica sera. C’è chi scende e c’è chi sale quella scalinata verso l’Olimpo dello share e c’è da dire che le parti in gioco non si stanno risparmiando colpi bassi, puntate azzardate e coup de théâtre. Parlando di share e quindi di numeri verrebbe così da dire che anche cambiando gli addendi, il risultato non cambia ed Imma Tataranni vince la serata con la proprietà commutativa a suo favore.

Imma Tataranni continua a vincere

Il sostituto procuratore di Matera, Imma Tataranni, continua a riscuotere successo sulla “buena onda” del commissario Salvo Montalbano.

La Rai continua dunque a giocare “facile” la domenica sera, puntando tutto sulla serie che continua ad appassionare milioni di telespettatori. Tuttavia, pur senza denigrare una vittoria più che schiacciante, c’è da dire che anche se di poco lo share è lievemente sceso. Rispetto a domenica scorsa, in cui la Tataranni è riuscita a collezionare un lodevole 20,1% di share, questa settimana ha perso qualcosa per strada arrivando ad un comunque soddisfacente 19,5%.

“Fazio e affondato”

Diversa invece la situazione per il talk show di Fabio Fazio: è il savonese a registrare il “dato peggiore”. Che Tempo che Fa non mantiene il livello del debutto e perde un po’ passando dal 8,2% al 7,3%.

Un piccolo punto che gli costa però una discesa in un panorama domenicale in cui tutti hanno registrato aumenti o hanno mantenuto il livello come ha fatto ad esempio Massimo Giletti: Non è l’Arena ha conquistato il 5,5% di share che regge il confronto con il 5,6% precedente.

Barbara d’Urso cresce ancora con Live

L’unica che oggettivamente continua a crescere con piccoli passettini in avanti è sempre lei, Barbara d’Urso. Il debutto di Live – Non è la d’Urso non era stato proprio convincente.

Barbarella già sapeva però che brillare la domenica sarebbe stato difficilissimo e proprio per questo aveva accettato e piano piano sta riuscendo a risalire. Dall’11,9% di share della scorsa settimana – dato già in crescita rispetto al debutto – la d’Urso è riuscita a crescere ancora al 13,3%. Mai prima d’ora frase di Paulo Coelho fu più azzeccata per riassumere l’escalation della d’Urso: “Quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore“.