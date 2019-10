È uno shock che non riescono ancora a superare quello dell’aggressione subita fuori da un ristorante Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta. Dopo un primo sfogo sui social non ne hanno fatto più menzione, ma domani torneranno a parlarne e lo faranno con Silvia Toffanin.

Lorella Boccia e Niccolò Presta a Verissimo

Domani pomeriggio, sabato 12 ottobre, la bella ballerina di Amici, Lorella Boccia e il marito, Niccolò Presta, saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Purtroppo non andranno per parlare di cose felici, ma della terribile aggressione subita. La coppia di neosposi, infatti, la sera del 3 ottobre, è stata aggredita da alcuni malviventi all’uscita da un ristorante.

I due sono stati minacciati con un coltello e derubati. Lo shock per loro è stato fortissimo. Ad annunciare la presenza dei coniugi al programma la pagina di Verissimo sul sito di Mediaset Play e anche su Instagram.

La dichiarazione del loro ufficio stampa

Su Mediaset Play si legge la dichiarazione dell’ufficio stampa della coppia il giorno dopo l’assalto: “Non è necessario entrare nei dettagli per rispetto delle due persone coinvolte“. E ancora: “Invio la presente per rassicurare che la giovane conduttrice ed il producer non hanno riportato per fortuna gravi ferite e stanno bene“.

Infine, come è normale che sia: “Hanno solo bisogno di superare il forte e naturale shock subito per l’aggressione“.

Novelli sposi

Per quanto l’evento subito poco più di una settimana fa sia stato traumatico per la coppia, sicuramente riusciranno a superarlo. Per Lorella Boccia e Niccolò Presta è un momento molto bello e intenso, a parte l’accaduto fuori dal ristorante. Riguardo il lavoro, sono entrambi lanciati nelle loro carriere, la ballerina per ora è impegnata con Amici Celebrities. A renderli ancora più felici e forti è il fatto che siano novelli sposi. Lo scorso 1 giugno, infatti, la Boccia e Presta sono convolati a nozze, con una indimenticabile cerimonia.

La loro gioia è testimoniata dai tanti scatti e da alcuni video, pubblicati su Instagram da entrambi i giovani e raggianti sposi.

Immagine in evidenza: Lorella Boccia e Niccolò Presta. Fonte: Niccolò Presta/Instagram