Michelle Hunziker interviene sulle polemiche sollevate sulla sua conduzione di Amici Celebrities e spiega che subentrare a Maria De Filippi non è stata un’impresa semplice. Il calo di ascolti subìto da Amici Celebrities dopo che al timone del programma è arrivata Michelle Hunziker viene commentato dalla presentatrice svizzera che esprime il suo giudizio a riguardo e invia una stoccata ai suoi “detrattori”.

Michelle Hunziker e il passaggio di testimone

Prima della puntata andata in onda ieri sera, Michelle Hunziker nelle sue Instagram stories mette in evidenza i motivi per cui il passaggio al timone di Amici Celebrities al posto di Maria De Filippi non è stato semplice.

La conduttrice svizzera ha affermato: “Era già in partenza una grande sfida perché sapevo molto bene che da 20 anni che siamo tutti abituati a vedere Maria fare Amici, io compresa“. Amici in effetti è sempre stato condotto da Queen Mary e un pubblico abituato a un certo tipo di conduzione può accadere che si senta disorientato di fronte ad un’altra presentatrice.

Michelle Hunziker è poi entrata nel merito della scelta del cambio di conduzione di Amici Celebrities: “Quando una collega che stimi così tanto ti chiede di fare una cosa così non solo accetti di buon grado, ma dici ‘sai che c’è, lo faccio proprio di cuore’, ed è una grande sfida.

Poi, le cose sono andate diversamente, nel senso che io ho fatto Striscia, purtroppo i 2 programmi si sono sovrapposti“.

Michelle Hunziker e la sua sfida “quasi impossibile”

A questo punto, sarebbe intervenuta Maria De Filippi che “molto carinamente“, come ha affermato Michelle Hunziker, ha condotto le prime 3 puntate di Amici Celebrities al posto suo. Secondo la presentatrice svizzera il passaggio di testimone avrebbe in ogni caso creato un po’ di trambusto e non poche difficoltà: “È la prima volta che succede un cambio di conduzione in corsa e ovviamente era ancora più difficile per me subentrare, ma vi dico una cosa: è una delle più belle sfide e delle più belle scuole che abbia fatto negli ultimi anni e questa è più difficile di Sanremo 2018 perché entrare in una situazione del genere è proprio una roba da matti“.

Dopo aver riconosciuto che questa sfida “impossibile” ha rappresentato per lei un’avventura intrapresa con grande entusiasmo, arriva la stoccata di Michelle Hunziker: “Per tutti quelli che dicono che adesso ho chiamato Maria per aiutarmi, ecc, dovete sapere che nella vita le cose belle non si fanno mai da soli, si fanno in squadra, insieme, e noi siamo stati una squadra dall’inizio“. A buon intenditor, poche parole.

*Immagine in alto: Instagram Michelle Hunziker