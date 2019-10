È un periodo di grande riflessione per Paolo Bonolis che sta facendo il punto sulla sua vita e si sta raccontando come mai fin ad ora. Dopo la pubblicazione del libro Perché parlavo da solo in cui svela parecchio della sua formazione e del suo carattere, Bonolis ha confessato tutte le emozioni provate nel recentissimo matrimonio del figlio Stefano con Candice Hansen e per cui è volato a New York con tutta la famiglia.

Il rapporto con il primo figlio

Emozionato e commosso, Bonolis è rimasto a fianco del figlio, ormai 35enne, nel giorno più importante della sua vita. Sulla nuora, Candice, Bonolis si era già “sbilanciato” proprio nel suo libro promuovendola a pieni voti.

Ora, però, al settimanale Oggi, ha affidato le confessioni più private relative al rapporto con il suo primogenito. Bonolis confessa di essere stato un giovane padre non troppo presente: “Quando è nato non ero abbastanza appagato dalla vita e non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Per lui ho sofferto, perché l’ho visto crescere fino ai quattro anni, poi l’ho perduto e poi l’ho ricercato. Oggi, finalmente siamo vicini”. Bonolis definisce il figlio Stefano “libero, generosissimo e buono” e si dice estremamente felice per il matrimonio con Candice.

La sposa, con abito in pizzo dalla coda di tre metri e lo sposo, in blu, hanno ospitato la famiglia Bonolis presso uno splendido hotel sulla Fifth Avenue.

Una foto del matrimonio



Il ritorno con Il Senso della Vita

Ma non ci sono solo gioie private nella vita di Bonolis. A queste si sommano quelle professionali considerando che, dopo anni di pausa, pare proprio che finalmente il suo Senso della vita sia pronto a tornare. Non è un segreto che lo show sia probabilmente il preferito di Bonolis, nonché il più difficile. E dopo i successi nazional popolari di Ciao Darwin (che si sono portati dietro una scia drammatica), pare che la rete voglia riportare in onda lo storico talk.

“Il senso della vita me lo fanno rifare, anche perché mi manca. Ne sono molto felice” ha dichiarato il conduttore al settimanale Nuovo. Si paventa un ritorno del programma da anni: prima su Canale 5, poi su Italia 1, prima nella seconda serata, poi con ipotesi di ritorno in prime time. Ora, dopo tanti forse, pare arrivare una certezza. O quasi. Il talk sarebbe schedulato per l’autunno, ma non esiste ancora una collocazione precisa.