Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, continua ad essere, puntata dopo puntata, un grande successo. A quanto pare i personaggi del mondo dello spettacolo, intenti ad imitare i grandi della musica nazionale e internazionale, riescono ad intrattenere il pubblico di Rai 1. Infatti, i telespettatori della scorsa puntata del varietà sono stati quasi 4 milioni.

Una puntata tra applausi e polemiche

L’ultima puntata della 9° edizione è stata vinta da Agostino Penna, impegnato nell’imitazione di Fausto Leali con il grande classico Mi manchi. Francesco Monte, nei panni di Michael Bublé, è stato il vincitore della puntata, ma nella classifica definitiva si è aggiudicato il 2° posto.



Nonostante la sua esibizione sia stata apprezzata sia dalla giuria sia dal pubblico in studio, tanto da riservargli un’incredibile standing ovation alla fine della sua imitazione, sul web si sono scatenate non poche polemiche.

In particolare, alcuni utenti di Twitter hanno esternato la propria disapprovazione verso l’esito dell’ultima puntata di Tale e Quale Show commentando il post pubblicato dal profilo ufficiale della trasmissione, con il quale veniva chiesto ai telespettatori: “Vince la puntata Francesco Monte. Siete d’accordo con i voti della giuria?”. Ed è da lì che la polemica ha avuto iniziato. I commenti negativi sono stati numerosi: dal “Direi proprio di no” al “Dovete chiudere il programma dopo questa edizione”.

Ma ancora, c’è chi ha accusato il vincitore di essere raccomandato, e chi invece sostiene che l’esito sia stato dovuto solo alla bellezza di Monte. Molti di coloro che si sono sorpresi della sua vittoria hanno commentato che avrebbero preferito vincesse la Schillaci.

Francesco Monte ringrazia i suoi sostenitori e il team

Francesco Monte, però, sembra non dar peso alle critiche, e alla fine della puntata registra un video per ringraziare i suoi followers e tutti i suoi sostenitori, ma anche il team che gli ha permesso di prender parte all’avventura di Tale e Quale Show ed ironicamente avverte il pubblico che dovranno “sopportarlo” per altri tre venerdì.