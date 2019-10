A svelare le critiche condizioni di salute del noto ciclista italiano, Mario Cipollini, è stato in esclusiva Novella 2000. Secondo quanto si apprende, Cipollini sarebbe stato ricoverato dopo la seconda udienza del processo che lo vede accusato di stalking, lesioni e maltrattamenti dall’ex moglie Sabrina Landucci. Il ciclista avrebbe accusato un malore dopo la seconda udienza e sarebbe stato ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore.

Mario Cipollini ricoverato in ospedale

Sono pochissime le informazioni che filtrano sullo stato di salute del celebre ciclista recentemente tornato alla ribalta ma sulle pagine di cronaca e non più di sport per il processo a suo carico voluto dall’ex moglie Sabrina Landucci.

Proprio l’ex aveva raccontato, recentemente, di aver subito maltrattamenti e atti di stalking da parte di Cipollini, affermando di essere stata minacciata da lui anche con una pistola durante una delle liti. Accuse prese in considerazione le processo arrivato alla seconda udienza, la stessa dopo la quale Cipollini si sarebbe sentito male. Come riporta Novella 2000, Cipollini sarebbe stato ricoverato a causa di un problema cardiaco, l’evoluzione di un problema di cui già soffriva ma con il quale aveva sempre convissuto senza problemi.

L’operazione al cuore ad Ancona

Come riporta Novella 2000 che uscirà con la notizia in esclusiva nel numero previsto in uscita domani, mercoledì 23 ottobre, il ciclista sarebbe crollato proprio a margine dell’udienza durante il quale si è professato innocente di fronte a tutte le accuse mosse contro di lui.

“Si è fatto ricoverare in un istituto di Ancona ed è stato operato al cuore“, riporta Novella 2000. Sempre nello stesso numero, su Cipollini si sarebbe detto che il problema cardiaco sarebbe legato ad una tachicardia cui il ciclista era già consapevole di soffrire da tempo quando ancora gareggiava in sella alla bicicletta. Un problema che però sarebbe peggiorato in questo periodo portandolo a decidere di sottoporsi ad un intervento.

Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e conferme circa le condizioni di salute del ciclista.