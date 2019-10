Vieni da Me, il programma quotidiano di Caterina Balivo ispirato all’Ellen Show americano, continua a regalare dichiarazioni memorabili da parte di ospiti inconsapevoli. Questa volta è toccato a Peppino di Capri che, durante un filmato, si è lasciato andare ad un commento inaspettato a microfono aperto.

La gaffe di Peppino Di Capri

C’è da ammetterlo: gli ospiti di Caterina Balivo non sono (e non possono essere per forza di cosa) dello stesso livello di quelli del programma gemellato in USA. Ma le dinamiche innescate tra censure e frecciatine sono decisamente godevoli. Peppino di Capri ha fatto compagnia alla Balivo durante il gioco telefonico in cui il pubblico da casa deve indovinare a quale vip appartiene la casa misteriosa.

Parte il video, viene inquadrato un divano e – proprio in quel momento – ecco il commento a bordo campo di Peppino di Capri. Il pubblico da casa non ha sentito chiaramente quali fossero le opinioni del cantante in merito al divano colorato, ma la Balivo, un po’ imbarazzata, l’ha subito gelato: “Guarda che hai il microfono aperto”.

Il ricordo della moglie

Ma nell’intervento di Peppino Di Capri c’è stata anche parecchia commozione. Il cantante ha ricordato la moglie scomparsa : “Era una grande donna, amata da tutti” e le ha poi dedicato un omaggio al pianoforte.

“Non si interessava molto della mia carriera, ascoltava i dischi in radio. La sua canzone preferita era “Voce ‘e notte”, una antica”. Prima di suonare, ricordando i mesi difficili passati dopo la morte dell’amata, Peppino Di Capri non è riuscito a contenere la commozione e ha poi cercato di sviare il discorso: “Parliamo di musica, mi ha aiutato tanto in questo periodo”. Commossa anche la Balivo, che ha poi ritrovato il sorriso durante il gioco della casa. Quella del divano di cui sopra. Citofonare Gabrielle Cirilli (la casa – ad onor di cronaca – era la sua).