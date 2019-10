Alessia Marcuzzi ha voluto dedicare un post su Instagram all’amica e collega Elena Santarelli. Come molti sanno la Santarelli in questi anni è stata costretta ad affrontare un vero e proprio inferno a causa della malattia di suo figlio Giacomo.

Nel corso di questa lotta Elena ha fatto tesoro di ogni, doloroso, momento di crescita condividendolo con i suoi follower, dando forza a chi, come lei, si è trovata ad affrontare un mostro simile. Maturate le sue considerazioni ha poi raccolto quest’esperienza in un libro Una mamma lo sa. La Marcuzzi ha letto quel libro e non ha potuto fare a meno di commuoversi.

La dedica di Alessia Marcuzzi

Nel post apparso sul profilo Instagram di Alessia Marcuzzi, la didascalia che introduce il contenuto cita l’incipit del libro di Elena Santarelli. “Inizia cosi’ il tuo libro, Elena Santarelli” scrive la conduttrice di Temptation Isalnd Vip. Poi aggiunge: “Ed io non riesco a smettere di piangere“.

Emozionata dalla storia della conduttrice, che tutti conoscono per sommi capi, ma che ora è raccontata nel dettaglio, la Marcuzzi ha voluto esprimere tutta la sua stima nei confronti di una donna che ha saputo affrontare il dramma con coraggio e forza. “Tu sei una donna incredibile, coraggiosa e piena di amore.

Quello che ho visto di te soprattutto nel periodo più brutto e difficile della tua vita, è uno degli insegnamenti più grandi che io abbia mai potuto ricevere“.

Il post su Instagram