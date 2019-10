Pamela Prati nella rosa degli ospiti della nuova puntata di Domenica In, in onda il 27 ottobre: è la bomba che esplode per mano di Alberto Dandolo, che su Dagospia ha parlato di una “eclatante” novità pronta a irrompere nel salotto pomeridiano di Mara Venier. La conferma della presenza della soubrette? Arriverebbe da una foto della conduttrice insieme a lei, pubblicata dallo stesso giornalista.

Pamela Prati e la “confessione”

Il tappeto di ore che separa il pubblico dalla messa in onda della prossima puntata di Domenica In si infittisce di trame succulente. Dopo il giro di anticipazioni di TvBlog sugli ospiti – tra cui spicca Ilaria Cucchi – arriva la bomba sganciata da Dandolo su Dagospia.

Il riferimento è alla donna più chiacchierata e osservata del 2019 televisivo e scandalistico: Pamela Prati. Sarebbe lei la ‘regina’ attesissima del parterre di Mara Venier, e non sarebbe una presenza proprio soft.

Il lancio di Dandolo, infatti, ricalca il perimetro di una clamorosa novità in vista, ovviamente inerente al caso più scottante che il jet set nazionale ricordi: lo scandalo Mark Caltagirone.

“Dandolo Flash! – Fermi tutti: la mitologica Pamela Prati, fu Caltagirone, sarà ospite da sora Mara nella prossima puntata di “Domenica In”. (…) La showgirl scodellerà una eclatante confessione che potrebbe mettere un punto alla telenovela dell’anno“.

Stando a quanto battuto dal sito Dagospia, dunque, l’ex primadonna del Bagaglino – reduce da un sisma mediatico con annesso tsunami giudiziario all’orizzonte – sarebbe intenzionata a scrivere di suo pugno la parola ‘fine’ sull’amarissimo capitolo che l’ha vista protagonista (non è chiaro se con dolo o colpa).

Dopo l’intervento a Non è l’Arena, Pamela sarebbe pronta ad accomodarsi sul divano di Mara Venier e per motivi ‘risolutivi’, forse anche per la sua posizione.

Gli altri ospiti di Domenica In

Secondo quanto riportato da TvBlog, la puntata del 27 settembre pronta alla messa in onda sarà ricca di ospiti e variegata sotto il profilo delle tematiche in scena.

Su tutti domina il nome di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi che da anni combatte per la verità sulla morte del giovane. Seguiranno gli interventi di Teo Teocoli e Lavinia Biagiotti, poi sarà la volta di Nek, il cui nuovo tour è imminente.