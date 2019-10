Filippo Bisciglia, dopo il successo di Amici Celebrities, potrebbe condurre un nuovo programma su Rai Due. A parlarne è il settimanale Vero. Tantissimi fan sui social hanno chiesto informazioni a riguardo ma, al momento, Bisciglia mantiene il silenzio. Il intanto conduttore si gode il successo insieme alla compagna Pamela Camassa, vincitrice del talent.

Un futuro su Rai Due per Filippo Bisciglia?

Filippo Bisciglia, storico presentatore di Temptation Island, ha dimostrato di avere un grande talento artistico durante la sua partecipazione alla prima edizione di Amici Celebrities 2019. Grazie alla sua bravura nel canto, Bisciglia ha stupito tutti raggiungendo la finalissima del talent show per vip, poi vinta dalla compagna Pamela Camassa.

Nonostante non abbia alzato la coppa del vincitore assoluto, questa partecipazione potrebbe aprirgli le porte a un futuro lavorativo sorprendente.

Il settimanale Vero, infatti, ha rivelato come Filippo sembrerebbe in procinto di condurre un nuovo programma in seconda serata su Rai Due. I fan hanno accolto la notizia con grande curiosità, rivolgendo numerose domande sui social ma per ora, Filippo non avrebbe ancora risposto a nessuno.

Le anticipazioni sul programma

Come riportato dal settimanale Vero, la notizia sul futuro lavorativo di Bisciglia in Rai sarebbe ancora una voce di corridoio. Inoltre, i rumors sentiti da Vero rivelano come in passato Filippo abbia già avuto la prospettiva di condurre un programma Rai.

Infatti, pare proprio che sia andato molto vicino alla guida di una trasmissione in seconda serata, ma successivamente Carlo Freccero, direttore di Rai Due, avrebbe bocciato il tipo di format proposto.

Tuttavia, l’incredibile successo ottenuto ad Amici Celebrities potrebbe davvero cambiare le sorti del conduttore e magari anche l’opinione di Freccero in merito a un nuovo programma da inserire nel palinsesto Rai. La trasmissione, salvo ulteriori cambiamenti, potrebbe trattare di argomenti legati proprio alla musica, dando a Filippo la possibilità di far emergere ancora una volta il suo talento.

I fan fanno già il tifo per lui ma per ora non possono fare altro che attendere una conferma ufficiale.

Immagine in alto: fonte Instagram / Filippo Bisciglia (dimensioni modificate)