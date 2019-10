L’avevamo vista in tv tra il 2017 e il 2018, poi si era defilata dal mondo dello spettacolo. Ora, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Fortini è in dolce attesa, e mostra le foto del suo pancione sempre più evidente.

In tv come corteggiatrice di Mariano Catanzaro

La sua carriera televisiva è cominciata con un’apparizione in tv. I fan che l’hanno seguita fin dagli esordi la ricorderanno sicuramente, infatti, Eleonora apparve per la prima volta in un tutorial del programma Detto Fatto. Dopo qualche mese, eccola scendere le scale di Uomini e Donne, nei panni di corteggiatrice di Mariano Catanzaro (che a breve potremmo rivedere in tv).

La Fortini fu costretta a contendersi il tronista napoletano con Valentina Pivati, che, alla fine, fu scelta. In seguito alla delusione del rifiuto, aveva deciso di allontanarsi non solo dal programma, ma dal mondo della tv in generale: “Sono felice perché sono riuscita ad arrivare fino alla fine rimanendo me stessa, nonostante abbia creduto molte volte di non farcela a causa della mia timidezza e di tutto il contesto”, aveva commentato dopo la scelta.

Dopo la delusione, l’amore con un calciatore

Se, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere, poco dopo Eleonora ha conosciuto Lorenzo Fiorini, il suo attuale compagno, che di professione fa il calciatore.

La loro relazione va già avanti da qualche anno, nonostante la giovane età di entrambi (lei classe 1996, lui 1993). La gioia della lieta notizia è palpabile anche dall’ironia con cui Eleonora affronta la crescita del suo pancione: “Capisci che la pancia cresce quando ti accorgi che porti la maglietta alla Homer Simpson”.

Mariano preferì un’altra corteggiatrice a lei

Durante il programma della De Filippi, Mariano ed Eleonora sembravano sempre più in sintonia, esterna dopo esterna. Ad un certo punto della trasmissione, però, dopo una segnalazione ai danni del tronista (lo accusavano di aver baciato una ragazza in discoteca), le due corteggiatrici avevano deciso di andarsene, non credendo alle sue giustificazioni.

Fu allora che Mariano scelse la Pivati, eliminando definitivamente Eleonora.