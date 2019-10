Il primo giorno della settimana sta per andare in archivio e questi sono i programmi della serata di lunedì 28, per chi la passerà comodamente rilassato di fronte al televisore o sui canali streaming. Fari puntati sul Canale 5 e l’esordio al lunedì di Barbara d’Urso.

La d’Urso a caccia di ascolti

Dopo la fine di Temptation Island VIP, si è creato un vuoto nel palinsesto di Canale 5 del lunedì sera. Per riempirlo, Mediaset ha pensato di spostare lo show Live non è la d’Urso, che approfitterà di questo cambio anche per risollevare un po’ gli ascolti.

L’occasione è ghiotta, perché nella serata di lunedì i competitor saranno molti meno rispetto alla domenica.

Per l’esordio settimanale, Barbara d’Urso ha organizzato una puntata incentrata sugli eccessi della chirurgia plastica e avrà come ospiti Tina Rispoli e Tony Colombo.

La risposta della Rai

Nonostante sia abbastanza sicura la vittoria della d’Urso nello share per la serata, a contrastarla ci penserà soprattutto un vecchio nemico, Il Commissario Montalbano. Su Rai 1 andranno infatti in onda le repliche della nona stagione. A dargli man forte ci sarà anche Report, dalle 21.20 su Rai 3. Dopo la recente inchiesta sui rapporti tra la Lega e la Russia, il programma condotto da Sigfrido Ranucci si occuperà di farmaci e il processo di produzione.



Rai 2 trasmetterà invece la puntata di Halloween di Stasera tutto è possibile, con tanti ospiti speciali: Max Giusti, Biagio Izzo, Ricky Memphis, Paola Perego e molti altri.

Gli altri canali

Per gli amanti dei western, ben due possibili scelte: su Rai Movie va in onda un film del 1968 con Clint Eastwood, Impiccalo un po’ più in alto. Su TV8, invece, alle 21.30 gli risponderà Tarantino e il suo Django Unchained, premiato con gli Oscar per la miglior sceneggiatura originale e quello all’attore non protagonista Christoph Waltz.



Se preferite un film d’azione, allora appuntamento su Italia 1, dove andrà in onda Die Hard, film cult di Bruce Willis. Sul genere romantico, invece, verrà trasmesso un altro film che emoziona da decenni: Guardia del Corpo, con Kevin Costner e Whitney Houston, in onda su Iris alle 21.00.

Chiudiamo con Rete 4, che offrirà un approfondimento sulle elezioni in Umbria nel programma Quarta Repubblica. Tra gli ospiti: l’europarlamentare Dino Giarrusso, Giorgio Mulè, Carlo Calenda e Carlo Cottarelli.