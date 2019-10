Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto, il popolare programma di Rai 3 che nel corso degli anni ha aiutato a risolvere o comunque tenere in vista tanti casi di sparizione e cronaca italiani. Condotto da Federica Sciarelli, ecco di cosa parleranno nella puntata di stasera.

Il caso di Alessio Vinci

La puntata del 30 ottobre sarà molto incentrata sulla misteriosa morte di Alessio Vinci, ragazzo di 18 anni che a gennaio 2019 è precipitato da una gru a Porte Maillot. Le ultime rivelazioni sul caso avevano creato un vero e proprio mistero sulla morte di questo giovane ragazzo originario di Ventimiglia.



Non si sa, per iniziare, cosa ci facesse a Parigi. Pochi giorni prima pare avesse vinto una grossa somma al casinò di Montecarlo, ma a gettare ancora più ombre sulla vicenda sono gli ultimi messaggi mandati dal ragazzo. In uno ci sono numeri e lettere indecifrabili, l’altro è una lettera d’addio “Vi chiedo soltanto una cosa, e io so che qualcuno la farà. Fate vedere a tutti questo messaggio”.

Il nonno di Alessio ha sempre escluso si trattasse di suicidio e nella puntata di Chi l’ha visto in onda stasera interverrà nuovamente. Previste anche nuove importanti rivelazioni.

La scomparsa di Claudia Stabile

Altro caso scottante che verrà trattato da Federica Sciarelli è quello di Claudia Stabile, la madre scomparsa a inizio ottobre. Anche in questo caso, il mistero si è andato via via infittendo: l’auto della donna è stata ritrovata 2 giorni la scomparsa nel parcheggio dell’aeroporto di Palermo. La donna era uscita per comprare gli ingredienti per fare una torta al marito, ma non è più tornata.

Qualche giorno fa, la notizia che la donna era già scappata in Germania nel 2016, portando con sé uno dei figli. Il marito l’aveva denunciata per abbandono del tetto coniugale e Claudia ne stava affrontando i processi.



A Chi l’ha visto si proverà quindi a chiarire questo aspetto della vicenda, che farebbe propendere per la fuga volontaria piuttosto che la sparizione.

Infine, verrà trattato anche uno dei casi più caldi degli ultimi giorni: l’omicidio di Luca Sacchi. Sulla vicenda continuano a saltare fuori aspetti nuovi e quello che sembrava uno scippo finito male ha assunto contorni molto diversi. Chi l’ha visto andrà in onda su Rai 3 a partire dalle 21.20.