La posizione della fidanzata di Luca Sacchi, Anastasiya Klymnek, è il baricentro di una trama d’indagine sempre più intricata e difficile. Sull’omicidio del 24enne, freddato con un colpo di pistola alla testa fuori da un locale di Roma, il 23 ottobre scorso, ci sono ancora molti coni d’ombra e incongruenze su cui occorre procedere con cautela. La famiglia della vittima attende l’esito dell’inchiesta e non avanza accuse contro la 25enne, intorno alla cui figura si sono addensati molti degli interrogativi legati alla dinamica di quella notte di sangue e orrore. L’audizione della ragazza, prevista per il 29 ottobre scorso, sarebbe slittata per consentire agli inquirenti di vagliare i tabulati telefonici dei presenti sulla scena del crimine.

I primi esiti dell’autopsia

I primi risultati dell’esame autoptico condotto sul corpo di Luca Sacchi, per cui è attesa la relazione finale e completa, avrebbero confermato che il colpo di pistola alla nuca è risultato mortale.

Dagli esami tossicologici, inoltre, sarebbe emersa l’assenza di sostanze stupefacenti, esito negativo già delineato dai primi esami clinici condotti sul cadavere.

Omicidio Sacchi: gli interrogativi aperti

La famiglia di Luca Sacchi, in attesa dell’esito delle indagini, sceglie la linea della distanza rispetto alla posizione della fidanzata del giovane, ucciso con un colpo di pistola alla testa a Roma.

Il dubbio di fondo, emerso già poche ore dopo la prima versione fornita agli inquirenti, è che Anastasiya Klymnek non abbia ancora detto tutto. Poco dopo l’arresto dei 21enni Valerio Del Grosso e Paolo Pirino – con ipotesi di reato di concorso in omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi – sul tavolo di chi indaga sembra essersi fatto sempre più vivido lo spettro di punti oscuri ancora tutti da chiarire.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’attività investigativa si starebbe focalizzando sull’analisi dei tabulati telefonici, che potrebbero fornire un quadro più nitido delle interazioni tra i presenti sulla scena del crimine e non solo, perché sarebbe in corso anche la valutazione di presunti contatti, precedenti e successivi al delitto, utili a scrivere una pagina certa sulle posizioni al vaglio delle autorità.

La pista della droga resta il rumore di fondo in una storia dai contorni ancora incerti, ma le domande sono troppe perché possa dirsi certa questa ipotesi.

Il primo interrogativo riguarda la coppia: Luca e Anastasiya avevano contatti con i pusher per l’acquisto di sostanze stupefacenti? A questo proposito, l’attenzione degli inquirenti si sarebbe concentrata sul ruolo di un amico di Sacchi, presente quella sera e, secondo quanto emerso, definito come ‘contatto’ in comune tra i due e Del Grosso e Pirino.