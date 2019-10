È finita dopo appena 8 mesi la storia d’amore tra la Miss Italia Carolina Stramare e Alessio Falsone. Dopo l’annuncio, fatto proprio dalla Miss in carica, arrivano adesso spiegazioni sui motivi che avrebbero allontanato i due.

La rottura dopo il concorso

Carolina Stramare è Miss Italia da soli due mesi e la sua vita è già stata stravolta. Di professione fa la modella, dunque è abituata a viaggiare, ma non lo aveva mai fatto accompagnata dalla notorietà che ora è al suo massimo. La bellissima genovese di nascita ha però voluto smentire coloro che negli scorsi giorni hanno detto che la coppia avrebbe sofferto della notorietà improvvisa di Carolina.

Non ci sarebbe dunque una sorta di “maledizione di Miss Italia”, come ha spiegato lei stessa a Leggo: “Ho sentito parlare di “leggende metropolitane” che mi sento obbligata a smentire: non è Miss Italia che interrompe i rapporti, bensì il fatto che noi ragazze, come tutti i giovani, cresciamo, e i nostri sentimenti possono cambiare”.

I due, d’altronde, hanno 20 anni e una vita davanti. Tra i due il rapporto si sarebbe comunque concluso con serenità: “Sono fiera di come siano andate le cose sino all’ultimo; ci siamo sempre rispettati e abbiamo condiviso momenti bellissimi”.

Carolina Stramare, libera e felice

C’è già un nuovo uomo all’orizzonte, forse? La Miss garantisce che non è così: “Non c’è nessuno. Penso solo a vivere tutte le opportunità che mi offre il concorso e a onorarle al meglio”.

Dal canto suo, per Alessio Falsone sono stati mesi turbolenti. Subito dopo la vittoria è stato sommerso di messaggi di critiche di coloro che, sui social, lo avevano giudicato “non abbastanza bello” per poter frequentare la regina del concorso di bellezza per eccellenza. Lui, dal canto suo, aveva mantenuto un profilo basso ed elegante. Ora, però, una notizia potrebbe rappresentare un cambio di rotta per il giovane: Falsone è uno dei papabili per la prossima edizione di Uomini e Donne.

Su questo punto, però, arrivano i dubbi di Carolina Stramare: “Non mi risulta che nessuno lo abbia mai contattato per questo. Chiederò a lui, ma conoscendolo credo che non si troverebbe a suo agio a partecipare a un programma del genere“.