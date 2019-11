Si è conclusa da pochi giorni la prima edizione Amici Celebrities, la versione del talent show di Canale 5 che ha dato l’opportunità ai vip di mettere in mostra i propri talenti ballando e cantando. Dopo l’ultima puntata, che ha visto come vincitrice la showgirl Pamela Camassa, cominciano a circolare indiscrezioni sui personaggi famosi che sarebbero stati scartati nei provini o che, a causa di altri impegni, non avrebbero poi trovato posto nella trasmissione. Il settimanale Spy ha snocciolato alcuni nomi, a partire da quello del nuotatore francese Camille Lacourt.

Camille Lacourt e Gabriele Rossi

Secondo Spy, i produttori della trasmissione avevano contattato in un primo momento il cinque volte campione del mondo di nuoto come possibile concorrente nella categoria ballo.

Per via di impegni professionali, Lacourt ha dovuto rinunciare, aprendo la strada a Filippo Bisciglia, il conduttore del reality Temptation Island. Essere chiamato all’ultimo minuto gli ha evidentemente portato bene, consentendogli di arrivare fino alla finale e di classificarsi al secondo posto. Un’altra partecipazione saltata in extremis è quella di Gabriele Rossi, attore ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, finito al centro delle cronache mondane per la sua amicizia con Gabriel Garko. Secondo il settimanale, i suoi provini come ballerino avrebbero impressionato notevolmente i produttori ma, anche in questo caso, il progetto non sarebbe andato in porto a causa di impegni dell’ultimo momento.

Il provino ad Arisa

Tra i provinati che non sono riusciti a convincere fino in fondo, e che quindi sono stati bocciati, vengono citati i nomi di Matteo Branciamore, attore de I Cesaroni, Ludovica Frasca, la velina mora di Striscia la Notizia tra il 2013 e il 2017 e Andrea Preti, l’ex fidanzato di Claudia Gerini. Il nome forse più inaspettato è quello di Arisa: la cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 2014, avrebbe dovuto cimentarsi in un’impresa diversa dal solito, gareggiando nella categoria ballo.

Secondo Spy, però, la sua candidatura sarebbe stata rispedita al mittente.

*Immagine in alto: instagram/Matteo Branciamore-Arisa