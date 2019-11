È uno dei gossip che sta tenendo più banco negli ultimi giorni. Flavio Briatore è stato paparazzato in compagnia di una giovane studentessa di 20 anni, Benedetta Bosi. Dopo il disappunto dell’ex moglie e le voci alimentate dalla stessa ragazza, ora è Briatore stesso a dire la sua.

L’intervista a Novella 2000

Nelle puntate precedenti, tutte uscite nel corso degli ultimi giorni: il settimanale Chi pubblica un servizio con molte foto di Flavio Briatore e Benedetta Bosi. I due sono stati paparazzati a Malindi, Kenya, e alcune foto mostrano atteggiamenti che lasciano poco alla speculazione.

Per l’imprenditore, tuttavia, baci e mani sul sedere non costituirebbero la prova di un flirt.

In un’intervista al direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha infatti smentito la notizia: “Finalmente ti sei fidanzato” dice il direttore, ma Briatore risponde “Ma va. Benedetta è solo un’amica, poi si fa presto a dire altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi”.

Alessi ha provato a controbattere, facendo notare che i due sarebbero arrivati con lo stesso volo privato, ma Briatore ha continuato a smentire la notizia: “Qui ci vengo anche per lavorare“.

Le parole di Benedetta

Flavio Briatore quindi smentisce tutto, ma oltre alle foto c’erano stati anche altri elementi a dare corpo alla notizia.

Su tutti, la reazione della 20enne Benedetta Bosi ad alcuni commenti sui social. La ragazza ha risposto piccata a chi le chiedeva come potesse “stare con quel vecchio”. “I soldi ce li hanno in tanti, l’intelligenza no” ha scritto su Instagram. Pare che vanno in ben altra direzione rispetto alla smentita di Briatore.

Inoltre, sulla vicenda aveva espresso perplessità anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, secondo la quale la differenza di età, che “più che destabilizzare, fa rabbrividire”. Forse Briatore intendeva dire che non è nulla di seria, ma le foto e le altre frasi sull’argomento raccontano un’altra verità, qualcosa di più che semplici amici.