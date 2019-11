È arrivata pochi giorni fa la conferma ufficiale che uscirà la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la fiction Rai che finora ha avuto un incredibile successo, con protagonista Vanessa Scalera. Un’ottima notizia per i fan che la attendono con trepidazione.

Imma Tataranni torna in tv

La notizia è ormai ufficiale: la seconda stagione di Imma Tataranni, fiction di Rai 1 diretta da Francesco Amato, è già in fase di scrittura. Lo conferma Mariloina Venezia, la scrittrice di Matera che ha dato vita nei suoi romanzi all’amatissimo Sostituto Procuratore, lucana anche lei. I primi tre romanzi, Come piante tra i sassi, Maltempo e Rione Serra Venerdì, hanno ispirato la prima stagione della serie.

Ora, nelle librerie è appena uscito il quarto, Via del riscatto, sul quale sarà basata la seconda. Si parlava del possibile ritorno della fiction già dall’ultima puntata del 27 ottobre, che ha superato tutti gli ascolti della domenica con 4 milioni e 700mila spettatori. Mariolina Venezia ufficializza la notizia in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni dove non dà alcuna anticipazione sul seguito della storia, ma afferma:“Ho inventato questo personaggio pensando già alla sua trasposizione in televisione, è un personaggio che ‘buca lo schermo’ ”. La fiction ha infatti sorpreso tutti con ascolti stellari: la prima stagione ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori.

Il cast della fiction

Tutto il cast della prima stagione è stato riconfermato. A partire dalla protagonista, l’attrice pugliese Vanessa Scalera che ha dichiarato: “È un progetto nel quale ho creduto fin dall’inizio e che mi affascina molto. Resta una sfida molto stimolante dal punto di vista professionale”. Accanto a lei ci saranno Massimiliano Gallo (Pietro), Alice Azzariti (Valentina), Barbara Ronchi (Diana) e Alessio Lapice (Ippazio Calogiuri). Proprio con la scena di un bacio tra Imma e Calogiuri si chiude la prima stagione, facendo immaginare un possibile sviluppo romantico tra i due nei prossimi episodi.

Imma, un esempio di donna forte

Siamo pronti allora per seguire di nuovo l’energico Sostituto Procuratore muoversi tra i sassi di Matera, con i suoi vestiti eccentrici e il suo modo di fare diretto e un po’ scontroso. Imma Tataranni è un magistrato brillante, ma anche una donna confusa e fragile nella vita privata. Nonostante le sue inquietudini però, Imma si rivela forte e autentica, non ha paura di mostrarsi per quello che è. Forse è per questo motivo che il suo personaggio riscuote tanto successo. Come ha dichiarato Vanessa Scalera in un’intervista a Fanpage, Imma contrasta lo stereotipo femminile proposto spesso dalla tv: “Imma è una donna storta, come tutti gli esseri umani. La sua figura è potentissima”.