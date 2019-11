L’aeroporto di Schiphol, Amsterdam, è sotto allerta dirottamento da circa due ore, da quando il volo Air Europa UX1094 sarebbe dovuto decollare per Madrid alle 19.10. Poco prima del decollo però, il pilota ha premuto il pulsante di allerta dirottamento.

Secondo quanto riferito dalla compagnia Air Europe con un Tweet, l’allarme è stato lanciato per errore. Nel breve comunicato si legge: “Falso Allarme. Nel volo Amsterdam-Madrid, questo pomeriggio, è stato attivato per errore l’allarme dirottamento“. Nel tweet è stato spiegato che una volta premuto il tasto, automaticamente, vengono attivate le procedure d’emergenza.

La compagnia si è scusata con i passeggeri per il disagio arrecato.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam – Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.