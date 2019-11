Beccato dai sempre preparatissimi paparazzi di Chi, Flavio Briatore fugge dal maltempo italiano, rifugiandosi in Kenya. Attenzione, però, l’imprenditore non è solo: con lui Benedetta Bosi, quelli che molti identificano come la sua nuova fiamma.

Lui tuttavia continua a definirsi single incallito. Ma Elisabetta Gregoraci, la ex moglie, non ne sembra del tutto convinta.

La liaison prosegue

Lui continua a dire che Bendetta è solo un’amica. Eppure gli scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sembrano tratteggiare una liaison agli esordi. Scenari esotici, risate complici, passeggiate a due. Insomma, nell’incantevole cornice di Malindi, località di mare keniota, meta turistica amatissima da Briatore, il quadretto romantico è davvero innegabile.

Flavio Briatore con Benedetta Bosi in Keny. Fonte foto: Chi

I 49 anni di differenza? Per i 2 non sembra certo costituire un ostacolo. L’intesa c’è e non si può ignorare, che abbia le forme dell’amicizia o dell’amore, questo poi è da definire.

Le critiche

Intanto non mancano le critiche, da parte di chi, sui giornali, guarda sbocciare questo nuovo legame. Qualcuno addirittura, senza mezzi termini, si è rivolto alla 20enne Benedetta Bosi. “Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?” le chiede un utente su Instagram. E lei risponde a tono: “L’intelligenza non invecchia mai“.

Questo non basta a chiudere la polemica, perché il follower continua correggendola: “I soldi non invecchiano“. Ma la Bosi non lascia cadere nemmeno questo commento e chiude con: “I soldi ce li hanno in tanti, l’intelligenza no“.

La reazione della Gregoarci

Appena rientrata da una vacanza in California con il figlio Nathan, anche la ex moglie Elisabetta Gregoraci è stata coinvolta nel gossip.

Su sollecito di alcuni utenti che hanno accennato alla nuova fiamma di Flavio nei commenti ad una foto che la ritrae a Los Angeles con Nathan, Elisabetta non ha nascosto la sua reazione. “Brava !

Non è il problema di avere un altro rapporto, ma l “età! Questo si destabilizza!” le scrive qualcuno. “Più che destabilizzare fa rabbrividire” risponde la Gregoraci. Chissà se questa nuova “amicizia” farà incrinare nuovamente i rapporti tra Elisabetta e Flavio. Che peccato, proprio ora che avevano trovato un punto d’incontro!