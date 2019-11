In tanti ricorderanno la travagliata partecipazione di Michael Terlizzi, il figlio dell’isolano Franco Terlizzi, alla 16esima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso. Un corteo di voci che volevano mettere all’angolo il giovane, quasi a volerlo costringere a confessare una presunta omosessualità. Pettegolezzi che hanno avuto banco per tutta l’edizione. A distanza di tempo, arriva però una notizia: qualcuno che ha rubato il cuore all’ex gieffino c’è, ed è una bellissima venezuelana.

Michael Terlizzi: sboccia l’amore con Isabel

Erano stati mesi difficili quelli di Michael Terlizzi all’interno della casa del Grande Fratello, subissato da continue voci che sembravano saperne più di lui riguardo il suo orientamento sessuale.

Non si può dimenticare la pressione subita dal ragazzo, quasi costretto a doversi necessariamente esprimere a riguardo come se fosse dovuta una spiegazione. La notizia che arriva riguarda ancora il cuore di Terlizzi che sarebbe però stato rubato da una bellissima ballerina, la venezuelana Isabel Castillo.

Sul suo orientamento sessuale in passato, ai tempi del Grande Fratello, aveva deciso di intervenire anche un’ex del parterre di Uomini&Donne, Manila Boff che al settimanale Nuovo aveva allontanato da Terlizzi ogni sospetto: “Basta a chi insinua che lui sia gay perché non lo è! Non ci sarebbe nulla di male, ma le cose non stanno così“.

Le presentazioni con papà Franco

A dare l’annuncio è stato il settimanale Ora, che ha anche pubblicato alcuni teneri scoppi della coppia nascente. Baci e abbracci che lasciano intendere una forte complicità tra i due tra i quali sembra sia indubbiamente scoppiato l’amore. Non proprio però una nuova conoscenza: sempre secondo quanto riportato da Ora e ripreso da LaNostraTv, Terlizzi e Castillo si conoscerebbero già da almeno 2 anni. Un incontro fortuito avvenuto in quel di Firenze. Che Terlizzi faccia sul serio è quasi certo: a riprova di ciò l’aver deciso di presentare la bella Castillo proprio al padre Franco Terlizzi, con il quale ci sarebbe stata una presentazione davanti ad un caffè.