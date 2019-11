A distanza di qualche tempo dalla burrascosa rottura con Serena Enardu, Pago ha condiviso su Instagram un momento di dolcezza e amore che ha scaldato il cuore dei fan. Il cantante ha confessato di essere molto innamorato e “fidanzato” con una persona speciale.

La fine del rapporto con Serena Enardu

Dopo un ultimo falò di confronto a Temptation Island Vip, Pago era stato lasciato da Serena Enardu. L’ex tronista starebbe vivendo un nuovo rapporto con Alessandro, pallavolista per cui avrebbe perso la testa e motivo ultimo della loro rottura.

Pago si era detto molto sconvolto dal loro rapporto durante il programma, visto come una vera e propria nascita di una storia d’amore.

Da lì la fine del rapporto, dal quale tuttavia sembra che Pago sia uscito sulle proprie gambe. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una tenera foto del figlio Nicola. Tante le reazioni positive, tra cui quella della ex moglie Miriana Trevisan.

L’amore per sempre di Pago

Nella foto si vedono Pago e il figlio Nicola, soprannominato “malandrino” in uno degli hashtag. Nella didascalia, il cantante risponde ai vari rumor che lo vorrebbero vicino a Federica Spano, anche lei presente a Temptation Island Vip.

Pago ha quindi risposto con ironia: “Se volete proprio saperlo, sono dieci anni che sono innamoratissimo e super fidanzato”.

Il riferimento è infatti al suo “amore per sempre”, il figlio di 10 anni avuto dalla relazione con Miriana Trevisa. Proprio l’ex moglie e madre del figlio ha commentato: “Penso di avere lo stesso super fidanzato, gossip?” e via a baci e cuori tra le due parti. Questi momenti social di famiglia hanno alimentato le voci di un ritorno di fiamma tra i due, specie dopo un post analogo pubblicato dalla Trevisan.

Gossip a parte, di certo c’è l’affetto e l’amore di due genitori per il figlio, tale che Pago può superare più agevolmente la brusca rottura con la Enardu, nel frattempo bersagliata di insulti sui social.