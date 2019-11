Migliorano le condizioni dei 5 militari feriti in Iraq domenica scorsa, colpiti nell’attacco rivendicato dall’Isis avvenuto nella mattinata del 10 novembre tra Erbil e Kirkuk. Come si apprende da Ansa, i 5 dell’esercito italiano sono stati dimessi dal Role3, sito a Baghdad, dove erano stati trasferiti e sarebbero già rientrati in Europa.

Un volo che dall’ospedale iracheno li ha trasferiti in Germania, a Ramstein dove è ubicato un ospedale militare della base aerea degli States. Lì, i 5 militari italiani rimasti feriti nell’attentato rivendicato dell’Isis, riceveranno le cure migliori e il più possibile specialistiche.

A termine del ricovero in terra tedesca, i militari faranno rientro in Italia. Intanto, sul sito del Ministero della Difesa, la nota stampa del Ministro Guerini che sta seguendo con attenzione gli sviluppi legati all’attacco: “Il Ministro – si legge nella nota firmata il 10 novembre scorso – Esprime la più profonda vicinanza alle famiglie e ai colleghi dei militari coinvolti“.

La testimonianza del tenente

Intanto Il Giornale diffonde invece il drammatico racconto postumo ma vissuto in presa diretta da Ranj Rizgar Noah, il tenente di prima classe intervistato da Fausto Biloslavo, presente in Iraq al momento dell’attacco. “Eravamo a 200 metri dal punto di arrivo quando la bomba è esplosa.

Mi trovavo nel mezzo davanti e quando ho sentito il rumore della deflagrazione ho subito guardato nello specchietto – racconta il tenente – Siamo scesi e mi sono reso conto che l’ordigno aveva fatto saltare il veicolo dietro, un Ford che trasportava 5 italiani dei corpi speciali e 2 Peshmerga rimasti tutti feriti“. Sempre Ranj Rizgar Noah, a Il Giornale: “Non so dire se era specificatamente per noi, ma i terroristi si sono resi conto dell’operazione e hanno visto i veicoli che si erano mossi prima sulla stessa strada.

Non c’è dubbio che era una bomba dell’Isis“.