Raffaella Carrà ha detto la sua sul disastro di Venezia, città protagonista di un’emergenza continua dopo la marea record del 12 novembre scorso. L’artista ne ha parlato a Che tempo che fa, nel corso della puntata del 17 novembre in cui ha fatto anche un resoconto sulla sua trasmissione A raccontare comincia tu. In studio, davanti a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ha lanciato un appello e ha svelato la sua pronta disponibilità ad offrire un supporto concreto per risolvere la grave situazione che ha colpito il cuore del Veneto.

L’appello di Raffaella Carrà per Venezia

Dopo i messaggi di Fiorello e Mara Venier, anche Raffaella Carrà ha scelto di rivolgere un dolce pensiero alla città di Venezia, duramente colpita dal maltempo e dai devastanti effetti delle acque alte degli ultimi giorni.

Lo ha fatto attraverso i microfoni di Che tempo che fa, nel corso della sua ospitata del 17 novembre scorso. Dopo una serie di interventi divertenti sul suo programma A raccontare comincia tu, ha lanciato un appello a quanti possono fare del loro meglio per supportare la città preda della terribile ondata di fenomeni avversi.

“Vorrei dire due parole, perché la nostra Italia è sotto a un maltempo che non si è mai visto così violento.

Allora, volevo ovviamente dare un abbraccio a tutte le città che sono colpite tra frane, piogge, Emilia, Toscana, dappertutto ma anche al Sud, però soprattutto dire una piccola cosa: un abbraccio a Venezia“.

Queste le parole con cui la diva del piccolo schermo ha esordito sull’argomento, prima di lanciare il suo appello ai telespettatori: “Cerchiamo di fare tutti, come farò anche io, di collaborare concretamente perché questa città possa risorgere al più presto“.

L’invito a Fabio Fazio

Nel corso della sua intervista, Raffaella Carrà ha anche fatto un chiaro invito a Fabio Fazio, dopo un lungo focus sulla sua carriera e sul suo futuro televisivo.

Con la sua trasmissione A raccontare comincia tu, l’artista ha incontrato diversi personaggi dello spettacolo, da Renato Zero a Vittorio Sgarbi, passando per Loretta Goggi e Luciana Littizzetto.

Adesso ha espresso il desiderio di ospitare anche Fazio nel suo programma, stuzzicando il pubblico con l’idea di sviscerare curiosità ancora inesplorate sul suo conto. Il conduttore, però, non è dello stesso avviso: “Io non ho aneddoti da raccontare, ho una vita noiosissima“.