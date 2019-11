Pupo sarà opinionista al Grande Fratello Vip. In attesa di vederlo al fianco del conduttore Alfonso Signorini, insieme a Wanda Nara, il cantante ha rilasciato una dichiarazione molto importante. A quanto pare, una ingente perdita al Casinò lo stava per spingere a fare un gesto sconsiderato.

Pupo, il folle gesto per i debiti di gioco

Tutto pronto per la partenza a gennaio del Grande Fratello Vip. Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, alla vigilia di questo importante progetto ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha parlato della sua vita, dei momenti bui che ha passato, facendo una rivelazione molto forte: “Nel 1989, dopo una forte perdita al Casinò di Venezia, pensai di ammazzarmi”.

A quanto pare, Pupo è stato a un passo da fare il folle gesto ma poi ha desistito: “Ero fermo in autostrada davanti ad un viadotto accanto alla mia Jaguar e volevo buttarmi, ma passò accanto un camion così veloce che mi fece sobbalzare e mi svegliai“.

La vita del cantante, infatti, è stata costellata di alti e bassi, anche legati al vizio del gioco. In un servizio de Le Iene di alcuni anni fa, il cantante ha raccontato di essersi trovato anche in mano agli strozzini per pagare i debiti contratti ai casinò.

Ora, come confessato da lui stesso, ne è uscito per amore delle sue donne.

Pupo dice la sua sul GF Vip

Durante l’intervista, Pupo ha anche ammesso di essere stato chiamato più volte per partecipare al Grande Fratello Vip ma di aver sempre rifiutato. Quando fu contattato da Alfonso Signorini rispose un secco “no” convinto che il giornalista gli proponesse di entrare nella casa. Quando poi ha saputo di dover essere opinionista ha accettato di buon grado. A questo proposito, Pupo ha affermato: “Per me un artista che si chiude dentro una casa sminuisce le proprie peculiarità”.

Il cantante ha precisato di non voler offendere nessuno, visto che ci sono personaggi dello spettacolo che vivono di reality perché sono bravi ad apparire.