Di Irene Fornaciari se ne parla nelle ultime settimane sui principali siti di gossip. Perché? È riuscita a conquistare il cuore di Massimo Boldi, noto attore comico italiano. I due sembrano davvero stare bene insieme. Ma chi è la nuova compagna che pare aver risvegliato l’amore nello specialista dei cinepanettoni?

No, l’Irene Fornaciari di Boldi non è la figlia di Zucchero

Partiamo dal fatto che il nome può trarre in inganno. Infatti, Irene Fornaciari è anche il nome della figlia del cantante Zucchero. Ma non si tratta della stessa persona, è semplicemente un caso di omonimia. Per evitare confusione e imbarazzanti disguidi, è stato Boldi stesso a togliere tutti dall’imbarazzo, presentando la consorte sui social.

Per lei, in linea di massima, una vita lontana dalla rete, utilizzata solo per condividere qualche scatto con gli amici.

Irene Fornaciari: la vita privata

Il resto della sua vita, prima dell’incontro con l’attore, è stato tutto dedicato alla sua Toscana, terra d’origine, in cui ha portato avanti un piccolo negozio di gioielli e abbigliamento di cui si occupa ancora oggi. Nel suo paese, Lucca, è conosciuta per essere la sorella del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari. La sua notorietà si ferma lì, per così dire, fino al 2019, quando si diffonde la notizia della relazione con Boldi, che ha 34 anni in più di lei.

L’attore, intervistato dalla Balivo in una puntata di Vieni da me aveva svelato la presenza di una donna nella sua vita, senza però darle un’identità.

Boldi: “Mi piace come mi vuole bene“

Massimo, che viene da una relazione finita male e dalla perdita di una moglie, sembra inseparabile dalla sua Irene: “Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”, aveva confessato. I due si sono conosciuti durante un viaggio su un Frecciarossa, mezzo che adesso Irene prende con ancora più frequenza, per fare su e giù tra Roma e Lucca.

Insomma, una relazione più che seria, testimoniata dal fatto che lei gli ha regalato un anello, simbolo del loro legame sincero e dell’amore che li tiene stretti.