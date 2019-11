Fabio Fazio a Che tempo che fa inizia la trasmissione col botto. Il conduttore, dopo aver espresso la sua vicinanza alle vittime del maltempo che sta flagellando l’Italia, dedica qualche parola anche all’ormai ex direttore della Rai. Carlo Freccero, il cui contratto scade a fine novembre, si appresta a lasciare Viale Mazzini. Con grande “rammarico” del conduttore, con cui ci sono stati diversi diverbi in passato. Proprio Fazio ha raccontato recentemente le sue vicende nell’azienda pubblica, descrivendo l’anno che ha passato come “orribile”.

Fabio Fazio dà il suo addio a Carlo Freccero

Fabio Fazio saluta Carlo Freccero senza nascondere l’acrimonia che ha caratterizzato la loro relazione professionale.

Il conduttore inizia annunciando che il direttore lascerà la Rai a fine novembre, definendolo “un grande intellettuale“. Fazio continua un po’ meno serio, affiancato da Luciana Littizzetto, commentando che è un grande peccato che questa sia la sua ultima settimana, ma non può nascondere l’ironia sottile delle sue parole e spunta un sorriso.

“Volevo dire grazie per quello che c’ha insegnato, grazie anche per averci insegnato la libertà“, continua il conduttore, forse riferendosi alle continue interferenze di Freccero sui contenuti di Che tempo che fa. “Ma dove si è nascosto?“, chiede la Littizzetto scrutando il pubblico. “Si è nascosto perché è timido“, conclude ironicamente Fazio, che non ha perso l’occasione per togliersi evidentemente qualche sassolino dalla scarpa.

Fazio e Freccero: un rapporto doloroso

Che non ci fosse amore tra i due lo si era capito da tempo. Il conduttore ha raggiunto un accordo molto duro con Freccero che prevede molte riduzioni, sia sul programma che sul compenso. Il direttore ha provato varie volte ad affrontare Fazio sulla questione del compenso, motivo di scontro anche con alcuni esponenti politici. Fabio Fazio ha rinunciato al pre-programma, Fuori che tempo che fa, ed a traslocare su Rai2.