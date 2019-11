I riflettori sulle recenti dichiarazioni di Heather Parisi non si spengono, complice l’ultimo sfogo social che l’ha vista protagonista. La ballerina aveva dichiarato di aver subito violenze da un suo ex compagno, ed è tornata sulla questione con un lungo post su Instagram. Tre le righe del suo racconto spunta quella che, a molti, sembra una vera e propria frecciatina all’indirizzo di un’ex collega.

Lo sfogo di Heather Parisi

Heather Parisi vittima di violenze domestiche: è la rivelazione choc fatta dalla diretta interessata ai microfoni di Live – Non è la d’Urso, nel corso della puntata in cui, a distanza, è arrivata la sonora frecciatina della secondogenita Jacqueline Luna.

Dopo giorni di silenzio, la ballerina è tornata sulla questione con un lungo sfogo su Instagram, in cui ha anche aggiunto una presunta ‘stoccata’ a una ex collega che aveva già definito ‘sovranista’.

“Una settimana fa – ha scritto ai suoi follower – sono stata ospite a @barbaracarmelitadurso e da allora continuo a ricevere tantissime e-mail di solidarietà, ma anche di grida disperate di aiuto di donne che hanno vissuto o vivono esperienze simili a quella che ho vissuto io. (…) Non ne ho mai parlato con nessuno se non con Umberto. Quando vivi un’esperienza di quel tipo ti senti sola.

È impossibile trovare aiuto. Tutti minimizzano“.

La showgirl ne avrebbe parlato solamente con l’uomo che le sta vicino, Umberto Anzolin, prima di trovare il coraggio di rivelare la sua esperienza in televisione.

La frecciatina sul sovranismo

Tra le sue parole è spuntata anche una frecciatina sul sovranismo: “Mi era stato chiesto di parlare della maternità a 50 anni e di sovranismo. Ho detto di no al sovranismo. Volevo parlare di altro. Non come fanno ahimè molti volti noti a fine carriera che si divertono a raccontare cosa hanno fatto sotto le lenzuola.

Io volevo parlare di un’esperienza che ha lasciato solchi profondi nella mia vita: la violenza sulla donna dentro le mura di casa“.

Nessun commento su quanto esploso in favore di gossip per mano della secondogenita Jacqueline Luna, che aveva posto un quesito spinoso sui social proprio mentre lei era in diretta negli studi di Barbara d’Urso: “Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie?”.

Parole che hanno acceso un prepotente faro sui presunti dissidi familiari che la ballerina vivrebbe da tempo, protagoniste le prime due figlie, Jacqueline, appunto, e Rebecca Jewel.

Mistero assoluto sul nome di colui che avrebbe usato violenza nei suoi confronti e, mentre i fan le chiedono a gran voce di rivelarne l’identità, lei ha preferito glissare: “Per adesso, non mi interessa fare il nome del mio aguzzino. Domani? Forse. Oggi voglio dare coraggio a chi non ha ancora il coraggio. Basta alla violenza sulle donne!“.