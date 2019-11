Nunzia De Girolamo, protagonista la scorsa stagione di infuocate liti con i giudici di Ballando con le stelle in cui è stata concorrente, è stata intervistata a Vieni da me. L’ex politico ha parlato della sua carriera, dei suoi amori ma ha anche fatto una confessione inaspettata e dolorosa.

Nunzia De Girolamo, le sue paure

Nunzia De Girolamo, intervistata nella rubrica Domande al buio a Vieni da me da Caterina Balivo si è lasciata andare a una rivelazione destinata a far discutere. La donna, decisa a cambiare vita, ha confessato: “Ho avuto diverse volte paura. A parte quando da ragazza tentarono di farmi uscire fuori di strada, quando ero in politica ho avuto minacce di morte”.

Prima d’oggi, a quanto pare, la De Girolamo non ne ha mai parlato ma, dice, si è trovata spesso ad avere a che fare con persone poco raccomandabili. Ancora oggi, teme per la sua vita, ma soprattutto per quella di sua figlia, messa a rischio dalle sue battaglie: “Se non fossi mamma in tante occasioni farei mille cose in più”.

L’esperienza a Ballando con le stelle

A Vieni da me, Nunzia De Girolamo ha anche parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle, dove si è scontrata spesso con Selvaggia Lucarelli.

“Ho subito le critiche, mi sono difesa senza scadere nel trash!” . Ha poi continuato: “Ognuno ha un ruolo, sono stata al gioco!”, ammettendo che non prenderebbe mai parte alla trasmissione nelle vesti di giudice. Nel salotto di Raiuno, l’ex politica ha parlato anche del suo primo amore, mostrandosi molto autocritica e dicendosene pentita. Per colpa di questo ragazzo, con cui comunque oggi ha un rapporto di amicizia, la De Girolamo aveva smesso di parlare anche coi genitori. “È stato un amore pesante, adolescenziale, che mi ha tolto la serenità. Per tanto tempo ho avuto paura di lui.

Mi toglieva l’aria. E’ stato un periodo difficilissimo che cancellerei”, ha rivelato.