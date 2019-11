Tramite il suo profilo Instagram, Carolyn Smith mette a tacere ancora una volta le voci che la vorrebbero in fin di vita. Dichiara di aver iniziato una nuova cura per sconfiggere il tumore che l’ha colpita, facendo chiarezza sulle sue condizioni di salute. La Smith inoltre conferma che sarà presente alla prossima edizione di Ballando, come anticipato da Milly Carlucci.

Lo sfogo su Instagram della Smith

La ballerina e giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith non ci sta a leggere le menzogne che circolano sulla sua salute e affida il suo sfogo ad un video Instagram. La coreografa, infatti, vuole evitare che si diffondano informazioni false, sopratutto alla luce della nuova cura iniziata per combattere contro il tumore.

Non è affatto in fin di vita, anzi. Carolyn si è mostrata nel video nella stanza d’ospedale, scagliandosi violentemente contro chi ha detto che sta morendo, quei giornalisti che non verificano le notizie.

Nella didascalia che accompagna il video si legge: “Sono più viva che mai. Oggi si riparte. Nuovo trattamento per uccidere le cellule rimanenti. Ho grande fiducia. Sto piano piano riorganizzando il mio regime di vita per combattere al massimo questa situazione”.

Carolyn contro le notizie false

La Smith è furibonda.

Racconta che mentre era ad una competizione di ballo, ha ricevuto dal suo oncologo un link di un articolo con un titolo che riportava una falsa dichiarazione. Secondo il sito, avrebbe detto che stava morendo, ma ovviamente non è vero. Ha confessato con amarezza: “Mi è preso un colpo e mi ha fatto incazzare“. Le notizie false che stanno circolando sul suo conto le hanno creato un forte disagio, poiché giocano anche con la vita dei suoi familiari e collaboratori. “Sapendo che devo riprendere i nuovi trattamenti per me è già abbastanza pesante questo da digerire”, ha scritto la Smith.

Carolyn è molto fiduciosa nella nuova cura e ha pubblicato un altro video in cui si è raccontata ai suoi followers alla vigilia del primo trattamento.

È assolutamente decisa a guarire il prima possibile, per tornare a lavoro dopo la pausa. Smith ha urlato a gran voce che sarà presente anche nella prossima edizione di Ballando con le stelle.