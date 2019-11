A due mesi dalle nozze, l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto e l’imprenditore piemontese Marco Roscio, sono più innamorati che mai.

Dopo una romantica cerimonia tenutasi lo scorso 21 settembre a Venaria Reale, in provincia di Torino, la coppia è volata a Formentera per trascorrere una dolce luna di miele e godersi un po’ di relax.

Cicogna in arrivo per Cristina?

Ed ora, tornati alla normalità della vita quotidiana, si sono concessi una giornata di shopping nel centro di Roma, ma senza però passare inosservati. Infatti i paparazzi del giornale di cronaca rosa Diva e Donna hanno fotografato l’ex Miss Italia in compagnia di suo marito: lei prova una fascia per capelli, scambia qualche parola con suo marito, poi nota i paparazzi e gentilmente li saluta sorridendo.



Le foto pubblicate dalla rivista Diva e Donna mostrano una Cristina Chiabotto raggiante, ma ciò che cattura maggiormente l’attenzione è un piccolo particolare che fa pensare ad un dolce segreto custodito dalla giovane coppia. Appare una lieve curva sulla pancia della ex Miss Italia che fa pensare ad una possibile gravidanza.

Le immagini apparse su Diva e Donna

Effetto ottico o dolce attesa?

Ma la certezza, fino ad ora, non c’è. Cristina è davvero in dolce attesa o si tratta di un “effetto ottico” dovuto al suo abbigliamento?

Il dubbio emergerebbe dalla giacca che indossa, che si appoggia e si apre proprio sulla pancia.

In attesa di conferma (o di smentita) da parte della coppia, non possiamo far alto che rallegrarci per la serenità raggiunta dalla ex Miss Italia, a seguito delle varie polemiche che si sono scatenate sul web fra i fan del suo ex compagno Fabio Fulco, i quali, in più occasioni, hanno mostrato il loro risentimento nei confronti della scelta della Chiabotto di sposare l’imprenditore piemontese dopo solo 2 anni dalla rottura con il suo ex compagno, la cui storia d’amore era durata ben 12 anni.

La bella Miss però non si lascia intimorire dalle critiche mosse in Rete e si gode la sua favola con la sua dolce metà, Marco Roscio.