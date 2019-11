Eros Ramazzotti sembra essere pronto per una nuova vita. Il cantante è stato paparazzato in compagnia di una ragazza con la quale si è scambiato degli abbracci affettuosi e molti già pensano che possa essere la nuova fiamma del cantante, dopo la separazione da Marica Pellegrinelli, anche se ancora non ci sono prove a riguardo.

Eros Ramazzotti fotografato abbracciato una ragazza

Eros Ramazzotti ha un nuovo amore? A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi che pubblica degli scatti del cantante in teneri atteggiamenti con una ragazza. Ramazzotti è stato fotografato a Lubiana, dove si trova per il Vita Ce N’è World Tour, di ritorno in albergo dove ha trovato una giovane mora ad attenderlo.

Lui si è dimostrato davvero felice di vederla. La visita, stando a quanto riportato da Chi, si è protratta fino a tarda ora ed Eros è apparso rasserenato, anche grazie alle cure in una lussuosa struttura svizzera prima di riprendere il suo tour.

Probabilmente, se questo donna è davvero il nuovo amore di Eros Ramazzotti, nelle prossime settimane verremo a conoscenza di dettagli in più. Quello che è certo è che gli scatti mettono a tacere tante illazioni dell’ultimo periodo.

Foto di Chi

La smentita della relazione con Carolina Stramare

Dopo la fine del legame con Marica Pellegrinelli, ad Eros sono stati attributi numerosi flirt.

Non da ultimo, quello con Carolina Stramare, Miss Italia 2019. La stima che Eros ha mostrato verso la giovane è stata mal interpretata e molti hanno creduto che tra i due potesse essere nato un legame. In realtà, la Stramare ha smentito categoricamente di avere una relazione col cantante. A Vieni da me, riguardo alle voci su questo presunto flirt, aveva detto: “Mi è spiaciuto perché lo stimo come artista”. Lo stesso Eros, qualche tempo fa, ha smentito ironico questa frequentazione pubblicando una foto su Instagram con la nonna: “Vi presento la mia nuova fidanzata”.

E poi ha aggiunto: “Lei è miss Nonna, qui eravamo un po’ più giovani. Ps: È un mondo allo sbando, ma teniamo duro“.