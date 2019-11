Si arricchisce di nuovi dettagli la vicenda di Claudia Stabile, madre scappata da Campofiorito per sfuggire ad un matrimonio ritenuto oppressivo. Chi l’ha visto? ha condiviso altri passaggi della sua intervista, che puntualizzano ancora di più il rapporto tra Claudia, Piero Bono e i figli.

Il rapporto rotto dopo la denuncia

Nella scorsa puntata di Chi l’ha visto? era andata in onda l’intervista a Claudia Stabile, raggiunta in Germania dalla troupe del programma e dall’avvocato. In quell’occasione aveva potuto rivelare nel dettaglio i motivi della sua fuga. Si sentiva oppressa, senza futuro, chiusa in nel matrimonio con una persona che 3 anni fa la denunciò per sottrazione di minore.

Sull’episodio del passato, ha aggiunto: “Piero sapeva di tutto, è venuto in Germania e ha passato una notte con la bambina“. Poi, al ritorno, la denuncia. “Che marito fa questa pagliacciata?“. A Claudia Stabile furono ritirati i documenti, non poteva più tornare in Germania: “Sono impazzita, ho pensato, cosa ho fatto? È mia figlia“.

La frase nascosta nella mail

Il motivo per cui Claudia non è scappata coi figli, quindi, è che non voleva rivivere l’iter di 3 anni fa. Ma voleva essere indipendente, lottare contro la depressione e contro il marito: “Vedevi che non stavo bene?

– gli dice nell’intervista – Lasciami andare”.

Un malessere così forte da farle lasciare dietro i figli, con tutta l’intenzione di sistemarsi, trovare una casa e un lavoro e quindi far scegliere a loro dove stare, spiega a Chi l’ha visto?. Il programma, inoltre, ha svelato quale fosse la frase nascosta nella mail mostrata poche settimane fa: “Non torno neanche per i miei figli“.

Un pensiero frutto di disperazione, di profondo malessere: “È una rabbia che non puoi controllare. C’è chi si uccide. Io perché devo uccidermi per lui?“.

Ha pensato al suicidio

Rientrati in studio, tuttavia, è l’avvocato Di Lorenzo a rivelare un particolare del viaggio della donna.

Lo fa a seguito delle numerose polemiche che la additano come una donna felice, una cattiva madre. In primis Piero Bono, che nella telefonata di settimana scorsa disse: “La vedo che sta bene, è truccata, non sta male“.

L’avvocato ha raccontato: “Quando è arrivata a Malpensa, ha pensato di buttarsi sotto il treno. Per 30 secondi l’ha pensato“. A questo punto cita Alda Merini: “A volte si va via per riflettere, altre perché si è riflettuto abbastanza“.

Una donna coraggiosa

L’avvocato inoltre definisce Claudia Stabile come “una donna coraggiosa: ha la fermezza di scegliere tra la vita, i suoi figli e il suo futuro“. Un atteggiamento figlio delle origini tedesche, per l’avvocato, che paragona poi la situazione di Piero Bono: “Pensa che alcuni comportamenti che ha nei confronti di Claudia siano normali, è un problema culturale“.

A tal proposito gli dà man forte la conduttrice Federica Sciarelli, che puntualizza: “È stato detto che è una cattiva madre. Se fosse stato un uomo a lasciare i figli, non staremmo facendo nessun servizio. Nessuno si sarebbe stupito“.