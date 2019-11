Dopo una settimana all’insegna di una tregua dalle drammatiche condizioni di maltempo, gli esperti hanno condiviso le loro previsioni per l’ultimo weekend di novembre.

Le “trappole di maltempo”

Sta ancora piovendo su molte zone d’Italia, ma per il momento le situazioni critiche sembrano essere alle spalle. Il Paese è stato flagellato da pesanti piogge che hanno causato enormi danni, ma per il prossimo weekend le previsioni de IlMeteo.it non sono drastiche. Ci si attendono tuttavia delle “trappole di maltempo” dovute ad una perturbazione atlantica, che però non interesserà tutta la penisola.

Sabato arriveranno masse di aria umida spinte da un vortice presente in Francia e Spagna.

Per gli esperti comunque ci aspettano ore di sole e solo qualche annuvolamento al Sud, con possibili piovaschi sulla Calabria. L’aria umida garantirà foschia e nebbia nella consueta zona Val Padana.

Bel tempo quindi su gran parte d’Italia, ma non ci si dovrà fare l’abitudine. In serata torneranno nubi minacciose e qualche pioggia sul Nordovest.

Dicembre inizia col maltempo

Il cambiamento di sabato sera, dicono gli esperti, è il segnale di una domenica grigia e cupa. Per il primo giorno di dicembre infatti sono attese piogge e alcuni temporali. Attesa anche neve a 1200 metri sui rilievi occidentali, ma anche a quote più basse (900-100 metri) in quelle centro-orientali.



La Liguria, pesantemente colpita al maltempo delle ultime settimane, dovrà attendersi altri temporali e possibili nubifragi. Rovesci previsti anche nelle zone del centro e specialmente in Toscana, Umbria e Marche, ma con decisamente minor intensità. Al Sud, che ancora fa i conti coi danni del maltempo, qualche ora di tregua con un po’ di sole.

Gli esperti, infine, ci tengono a segnalare anche la situazione dei venti. Ci si attende un “sensibile aumento del moto ondoso” dovuto a forti venti di Scirocco, soprattutto nelle zone del medio alto Tirreno e Basso Adriatico.