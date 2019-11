Il maltempo non dà tregua all’Italia, se non per una brevissima parentesi tra le giornate di lunedì 25 e martedì 26 novembre. In arrivo una nuova perturbazione, pronta a riscrivere la mappa dell’emergenza in un mese già duramente colpito da situazioni di alto rischio e allarme in molte regioni. Temporali e nevicate non lasciano la scena, e sono attesi nuovi fenomeni intensi nelle prossime ore.

Maltempo sull’Italia: il meteo della settimana

L’ondata di maltempo che ha interessato tante regioni italiane nelle scorse settimane non è ancora acqua passata. Sul fronte meteo, infatti, si prevede l’incursione di una nuova perturbazione che tenderà a rendere particolarmente instabile il clima su vaste aree dello Stivale.

Piogge e temporali sono protagonisti della giornata di lunedì 25 novembre, soprattutto sul settore adriatico centrale, tra Abruzzo e Molise. Secondo ilMeteo.it, l’instabilità si estenderà alle regioni del Sud, ma i fenomeni sono in fase di esaurimento per lasciare spazio ad ampie schiarite nella giornata di martedì 26.

Si tratterebbe, però, di una parentesi fugace in un quadro in cui si affaccia lo spettro di una nuova ondata di rovesci con nevicate sui rilievi alpini sopra i 1400 metri.

Breve tregua, poi ancora rovesci

La tregua, stando alle elaborazioni degli esperti, durerà pochissimo, esattamente per poche ore tra lunedì e martedì.

Dall’Atlantico, infatti, è previsto l’arrivo di un nuovo fronte di bassa pressione in grado di riportare nuovamente l’Italia dentro il vortice del maltempo.

Tra mercoledì 27 e giovedì 28 sono attesi temporali anche intensi al Nord, in progressiva estensione sulle regioni del Centro Sud. È una situazione instabile che nelle regioni settentrionali dovrebbe migliorare nel giro di poche ore, pur mantenendo carattere intenso tra Toscana, Lazio, Campania e Calabria (già duramente provata dagli allagamenti dei giorni scorsi).

Cosa succederà nel weekend

Per il weekend, con particolare riferimento alla giornata di venerdì 29 novembre, è atteso un leggero miglioramento da Nord a Sud.

Residue piogge interesseranno le aree appenniniche, Campania e Calabria.

Ma il fronte di aria fredda in arrivo dal Nord Europa potrebbe riportare a un quadro di instabilità crescente, anticamera di una nuova perturbazione in agguato dopo una pausa inter-ciclonica di breve durata.

Tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre si prevede un calo delle temperature e l’ingresso di un’altra ondata di maltempo a partire dalle regioni settentrionali.