Tutto pronto per una nuova e piccante puntata del talk più seguito del sabato pomeriggio. Parliamo ovviamente di uno dei programmi di punta di Canale 5 e Mediaset, Verissimo: il salottino televisivo di Silvia Toffanin. Consacrata dal pubblico come “una delle regine degli ascolti”, dopo solamente pochissime conduttrici quali Maria De Filippi e Barbara d’Urso, la Toffanin è pronta a portare in scena tante nuove storie e tanti nuovi ospiti.

Verissimo, Simona Ventura si apre sul matrimonio?

In pompa magna varcherà la soglia di Verissimo un’altra amata collega della Toffanin, Simona Ventura. La conduttrice, recentemente passata alla Rai, di recente è tornata alla ribalta con una novità all’interno della sua vita privata. Pare infatti che la Ventura sia prossima a vestire l’abito bianco passeggiando verso il matrimonio ed è indubbio che parlerà, anche di questo, in quel di Verissimo.

Tra gli ospiti Barbareschi, Bossari e Lante della Rovere

Tra i tanti ospiti pronti a sedersi di fronte alla Toffanin ci sarà anche un vecchio vincitore del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari. La sua si prevede già essere un’intervista particolarmente toccante che non sorvolerà su temi molto, molto delicati che hanno fatto parte del difficile passato di Bossari. E ancora, a ruota, dopo Bossari arriverà in studio Serena Autieri ma anche Serena Rossi, Francesco Scianna, la figlia di Marina Ripa di Meana, Lucrezia Lante della Rovere.

Spazio poi per Luca Barbareschi, in questi giorni nel mirino di fatti di cronaca dopo la notizia di rinvio a giudizio che lo riguarda in ambito dell’inchiesta sui fondi del Teatro Eliseo di Roma di cui è direttore artistico. Ultimi della lista, ma non per importanza, Benji e Fede che porteranno un po’ di leggerezza in studio. L’appuntamento è ovviamente fissato sempre di sabato pomeriggio alle 16 spaccate su Canale 5.