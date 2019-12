Moreno Merlo e Mercedesz Henger, come anticipato da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, sono alcuni tra gli ospiti di Domenica Live. Stando alle anticipazioni, Merlo si difenderà dalle accuse della sua ex Paola Caruso e mostrerà le prove che dimostrano che lei ha mentito mentre la Henger sembra destinata a riaprire la faida con la madre Eva.

Moreno Merlo e le prove contro la Caruso

Si preannuncia una puntata di Domenica Live davvero scoppiettante. Nella puntata del 1° dicembre del contenitore condotto da Barbara d’Urso sarà ospite Moreno Merlo, l’ex fidanzato di Paola Caruso che racconterà i veri motivi dell’addio alla showgirl, decidendo di smentire, a suo dire, le accuse false mosse dalla “bonas” di Avanti un altro.

È stata la stessa conduttrice a mostrare la busta shock a Pomeriggio Cinque all’interno ci sarebbero le prove con cui Merlo parrebbe pronto a difendersi. Stando alle parole affidate alle Stories di Instagram, Merlo ha dato della bugiarda a Paola: “Interpretazione veramente da Oscar”.

Mercedesz Henger scontro con la madre Eva

Barbara d’Urso inoltre ha affermato come a Domenica Live ritroveremo Mercedesz Henger, arrabbiatissima con la mamma Eva. Quest’ultima, infatti, non ha accettato quanto rivelato pubblicamente dalla figlia, ovvero che Riccardo Schicci non fosse suo padre.

Il produttore dei film hard non avrebbe mai voluto che venisse alla luce la verità e quindi assisteremo all’ulteriore versione di Mercedesz, la quale dovrebbe essere accompagnata dal fidanzato Lucas Peracchi. Tra madre e figlia ci sarà un ulteriore confronto?

La d’Urso ha parlato anche di una donna famosa, appena sposata, che sarà presente in studio con tutta la famiglia. Inoltre, per il torneo di Domenica Live ci sarà l’esibizione dei Boys di Pomeriggio Cinque che si esibiranno nelle canzoni dei Village People.