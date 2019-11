Giulia De Lellis era uno dei nomi più chiacchierati e quotati per approdare al Festival di Sanremo come co-conduttrice o valletta, ma nelle ultime ore è arrivata la risposta della Rai che le avrebbe detto di no. L’esperta di tendenze ha però voluto precisare attraverso Instagram un malinteso riguardo alle voci che giravano su di lei a Sanremo. De Lellis sta al momento promuovendo il suo libro e in sua difesa si schiera anche Maria De Filippi.

La risposta della blogger sui social

Il gossip intorno a Giulia De Lellis come valletta di Sanremo proposta da Francesco Facchinetti andava avanti già da diverse settimane, ma nelle ultime ore è arrivato l’annuncio che la Rai avrebbe declinata l’offerta della influencer romana.

Sul social Instagram la De Lellis ha tenuto a precisare un malinteso riguardo alla sua possibile partecipazione al Festival: il suo agente, Francesco Facchinetti, l’avrebbe sì proposta, ma nel ruolo di cantante.

“Ragazzi, devo dirvi una cosa importantissima”, comincia l’influencer, “C’è un gravissimo errore, Francesco non mi ha mai proposta come co-presentatrice e nessuno ci ha detto di no. In merito a questo c’è un altro errore: Francesco mi ha proposta a Sanremo, ma come artista, per cantare finalmente ed esibirmi con i miei pezzi su cui ho lavorato negli ultimi anni.

E lì mi hanno detto no. Poi sono troppo giovane per fare la presentatrice di Sanremo, non siamo andati lì per quello. Come artista però sono pronta a diventare internazionale”.

Le ultime voci sulle possibili vallette

Dopo il chiarimento riguardo a Giulia De Lellis, però, rimangono ancora molti i nomi che il gossip indica come possibili co-conduttrici del Festival al fianco di Amadeus. Tra queste quella più quotata è al momento la giornalista sportiva Diletta Leotta. Insieme a lei si vocifera anche di Lorella Boccia, ballerina ed ex concorrente di Amici, e di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore.

Queste rimangono comunque previsioni fino all’annuncio ufficiale da parte della Rai, che è previsto tra non molto tempo.